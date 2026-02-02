Los autos eléctricos más vendidos en enero: la lista completa de modelos + Seguir en









El mercado arrancó 2026 con un fuerte salto interanual y mensual: se patentaron 533 unidades en todo el país, impulsadas por una mayor oferta y el régimen de importación sin aranceles.

BYD dominó en enero y empieza a posicionarse como la marca más fuerte en la Argentina

Las ventas de autos eléctricos en la Argentina mostraron en enero de 2026 un crecimiento significativo. Durante el primer mes del año se patentaron 533 vehículos eléctricos, lo que representa un aumento del 278% respecto de diciembre de 2025 y un 620% en comparación con enero de 2025. Para dimensionar la evolución del segmento, el acumulado de todo 2025 había cerrado con 1.279 unidades.

Si bien el volumen todavía es reducido dentro del mercado automotor, los datos confirman una tendencia de expansión sostenida, apalancada principalmente por los modelos que ingresan bajo el denominado “cupo”, un beneficio oficial que exime del pago de aranceles a los autos electrificados con un valor inferior a USD 16.000 FOB.

En este contexto, la marca BYD lideró ampliamente el ranking mensual, tanto en cantidad de unidades como en participación de mercado, seguida a distancia por otras automotrices tradicionales y nuevos jugadores del segmento.

Ranking por marcas: liderazgo marcado En el desagregado por marcas, BYD encabezó las ventas de enero con 386 patentamientos, lo que le permitió concentrar cerca del 72% del mercado eléctrico en el primer mes del año. Más atrás se ubicaron Chevrolet, JMEV y Renault, en un escenario con fuerte dispersión de volúmenes.

Marcas más vendidas en enero 2026 BYD – 386 Chevrolet – 37 JMEV – 25 Renault – 25 Agrale – 11 Volvo – 9 BAIC – 8 Coradir – 6 Geely – 6 Great Wall – 6 JAC – 3 Audi – 2 Sero – 2 Arcfox – 1 BMW – 1 DFSK – 1 Forthing – 1 Mercedes-Benz – 1 Mini – 1 Tesla – 1 Modelos: BYD domina los primeros puestos El dominio de BYD también se reflejó en el ranking de modelos, donde los dos primeros lugares quedaron en manos de la marca china. El BYD Yuan Pro fue el vehículo eléctrico más patentado del mes, seguido por el BYD Dolphin Mini. Recién en el tercer puesto apareció el Chevrolet Spark EUV.

BYD YUAN PRO El BYD Yuan Pro fue el vehículo eléctrico más patentado del mes, seguido por el BYD Dolphin Mini. Los autos eléctricos más vendidos BYD Yuan Pro – 210 BYD Dolphin Mini – 176 Chevrolet Spark EUV – 37 JMEV Easy 3 – 25 Renault Kangoo E-Tech – 24 Agrale MA 6.0 – 11 Volvo EX30 – 9 BAIC EU5 – 8 Geely EX5 – 6 Great Wall Ora 03 – 6 Coradir Chiki – 3 JAC EV30X – 3 Coradir Tito – 2 Arcfox S5 – 1 Audi Q6 e-tron – 1 Audi Q8 e-tron – 1 BMW iX2 – 1 Coradir Tita – 1 DFSK EC35 – 1 Forthing Friday – 1 Mercedes-Benz EQE 500 – 1 Mini Aceman – 1 Renault Mégane E-Tech – 1 Sero Cargo Alto – 1 Sero Sedán – 1 Tesla Cybertruck – 1 Aunque todavía se trata de un segmento de peso reducido, el crecimiento del mercado de autos eléctricos viene siendo acelerado. La combinación de nuevos modelos, incentivos a la importación y mayor visibilidad de la electromovilidad empieza a reflejarse en los patentamientos mensuales. Las estadísticas oficiales, elaboradas por ACARA, muestran un escenario en el que la oferta se amplía y el protagonismo se concentra en los modelos que cumplen con las condiciones del régimen de cupo.