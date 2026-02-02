SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de febrero 2026

Los autos eléctricos más vendidos en enero: la lista completa de modelos

El mercado arrancó 2026 con un fuerte salto interanual y mensual: se patentaron 533 unidades en todo el país, impulsadas por una mayor oferta y el régimen de importación sin aranceles.

Las ventas de autos eléctricos en la Argentina mostraron en enero de 2026 un crecimiento significativo. Durante el primer mes del año se patentaron 533 vehículos eléctricos, lo que representa un aumento del 278% respecto de diciembre de 2025 y un 620% en comparación con enero de 2025. Para dimensionar la evolución del segmento, el acumulado de todo 2025 había cerrado con 1.279 unidades.

Si bien el volumen todavía es reducido dentro del mercado automotor, los datos confirman una tendencia de expansión sostenida, apalancada principalmente por los modelos que ingresan bajo el denominado “cupo”, un beneficio oficial que exime del pago de aranceles a los autos electrificados con un valor inferior a USD 16.000 FOB.

En este contexto, la marca BYD lideró ampliamente el ranking mensual, tanto en cantidad de unidades como en participación de mercado, seguida a distancia por otras automotrices tradicionales y nuevos jugadores del segmento.

Ranking por marcas: liderazgo marcado

En el desagregado por marcas, BYD encabezó las ventas de enero con 386 patentamientos, lo que le permitió concentrar cerca del 72% del mercado eléctrico en el primer mes del año. Más atrás se ubicaron Chevrolet, JMEV y Renault, en un escenario con fuerte dispersión de volúmenes.

Marcas más vendidas en enero 2026

  1. BYD386

  2. Chevrolet37

  3. JMEV25

  4. Renault25

  5. Agrale11

  6. Volvo9

  7. BAIC8

  8. Coradir6

  9. Geely6

  10. Great Wall6

  11. JAC3

  12. Audi2

  13. Sero2

  14. Arcfox1

  15. BMW1

  16. DFSK1

  17. Forthing1

  18. Mercedes-Benz1

  19. Mini1

  20. Tesla1

Modelos: BYD domina los primeros puestos

El dominio de BYD también se reflejó en el ranking de modelos, donde los dos primeros lugares quedaron en manos de la marca china. El BYD Yuan Pro fue el vehículo eléctrico más patentado del mes, seguido por el BYD Dolphin Mini. Recién en el tercer puesto apareció el Chevrolet Spark EUV.

El BYD Yuan Pro fue el vehículo eléctrico más patentado del mes, seguido por el BYD Dolphin Mini.

Los autos eléctricos más vendidos

  1. BYD Yuan Pro210

  2. BYD Dolphin Mini176

  3. Chevrolet Spark EUV37

  4. JMEV Easy 325

  5. Renault Kangoo E-Tech24

  6. Agrale MA 6.011

  7. Volvo EX309

  8. BAIC EU58

  9. Geely EX56

  10. Great Wall Ora 036

  11. Coradir Chiki3

  12. JAC EV30X3

  13. Coradir Tito2

  14. Arcfox S51

  15. Audi Q6 e-tron1

  16. Audi Q8 e-tron1

  17. BMW iX21

  18. Coradir Tita1

  19. DFSK EC351

  20. Forthing Friday1

  21. Mercedes-Benz EQE 5001

  22. Mini Aceman1

  23. Renault Mégane E-Tech1

  24. Sero Cargo Alto1

  25. Sero Sedán1

  26. Tesla Cybertruck1

Aunque todavía se trata de un segmento de peso reducido, el crecimiento del mercado de autos eléctricos viene siendo acelerado. La combinación de nuevos modelos, incentivos a la importación y mayor visibilidad de la electromovilidad empieza a reflejarse en los patentamientos mensuales. Las estadísticas oficiales, elaboradas por ACARA, muestran un escenario en el que la oferta se amplía y el protagonismo se concentra en los modelos que cumplen con las condiciones del régimen de cupo.

