Consume un 8% menos de combustible, se vende en la Argentina y fue elegido el mejor camión de América Latina + Agregar ámbito en









El modelo de la automotriz sueca se impuso entre seis finalistas durante Fenatran 2026. Su propuesta combina innovación tecnológica, menor consumo de combustible y una reducción en los costos operativos.

Scania fue distinguido en Brasil

En el marco de Fenatran 2026, una de las principales exposiciones del sector del transporte de cargas de la región, Scania obtuvo el premio Truck of the Year Latin America 2027 por su camión Super 11 litros.

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El reconocimiento fue otorgado por un jurado integrado por periodistas especializados de diferentes países de América Latina, que evaluaron los avances en eficiencia energética, innovación tecnológica, seguridad y confort.

La distinción contempla los vehículos comerciales lanzados o actualizados en la región durante los últimos 12 meses. En esta edición, el fabricante sueco se impuso entre seis finalistas con una propuesta orientada a incrementar la productividad y optimizar la rentabilidad de las operaciones logísticas.

Menor consumo y reducción de los costos operativos Disponible en el mercado argentino en versiones de 350 y 390 HP, el Scania Super 11 litros incorpora un motor compacto de cinco cilindros que comparte el 85% de sus componentes con el propulsor de 13 litros de la plataforma Super.

Su configuración permite reducir el peso y ofrecer una mayor flexibilidad para diferentes aplicaciones, entre ellas el transporte de granos, leche, cargas generales y vehículos.

El reconocimiento fue otorgado por un jurado integrado por periodistas especializados de diferentes países de América Latina, que evaluaron los avances en eficiencia energética, innovación tecnológica, seguridad y confort. Según los datos proporcionados por la compañía, esta motorización permite alcanzar un ahorro del 8% en el consumo de combustible respecto de los motores Scania de 9 litros y una reducción de hasta el 20% en los costos de mantenimiento, bajo determinadas condiciones de utilización. “Este reconocimiento es un orgullo para Scania y refleja nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones que respondan a las necesidades reales del transporte en América Latina”, destacó Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina. Con esta nueva generación de motores, la automotriz busca responder a uno de los principales desafíos del transporte de cargas: mejorar la rentabilidad de las operaciones sin resignar prestaciones, confiabilidad ni eficiencia energética.

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