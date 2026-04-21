El vehículo más vendido de Latinoamérica se produce en la Argentina: cuál es

La región superó los 6 millones de unidades en 2025, con fuerte aporte local y un dato clave: el modelo fabricado en nuestro país se convirtió en el más vendido del continente.

La Toyota Hilux fue el modelo más vendido en la región

El mercado automotor latinoamericano cerró 2025 con señales claras de recuperación y transformación de cara a un 2026 que comenzó con dinamismo.

De acuerdo al informe de Car Industry Analysis , se comercializaron 6.016.045 vehículos nuevos , lo que marcó un crecimiento interanual del 7,9%. Dentro de este escenario, la Argentina fue uno de los grandes protagonistas, posicionándose entre los países que más traccionaron la demanda junto a Venezuela .

El repunte se explica por un contexto económico más favorable, con un dólar debilitado que facilitó importaciones, una expansión del PBI regional del 2,4% y una oferta cada vez más amplia de marcas, especialmente de origen chino. Este combo permitió dinamizar mercados clave y reactivar el consumo en varios países.

El crecimiento de fabricantes como BYD , Chery y Great Wall Motor modificó el equilibrio competitivo. BYD fue el caso más destacado, con un incremento del 44% y más de 220.000 unidades vendidas, consolidando a América Latina como su principal mercado externo. En paralelo, gigantes tradicionales como General Motors , Toyota y Nissan perdieron participación, mientras Ford logró mejorar su posicionamiento y Stellantis se mantuvo sin grandes cambios.

A pesar de este avance, las marcas tradicionales aún concentran el 86% del mercado. Volkswagen lidera el ranking regional, impulsada por su presencia en la Argentina , Brasil y México, seguida por Fiat y Chevrolet .

En términos de segmentos, los SUV continúan en expansión y ya representan el 43% de las ventas, desplazando a los autos tradicionales. Las pickups, en tanto, sostienen su relevancia con el 18% del mercado total.

La Hilux, símbolo del liderazgo regional

En este contexto, hay un dato que sobresale: la Toyota Hilux se convirtió en el vehículo más vendido de toda América Latina en 2025, con 162.205 unidades patentadas. La pick up no solo lideró el ranking general, sino que además fue número uno en múltiples mercados, entre ellos la Argentina, Chile, Paraguay y Perú, consolidando su histórica fortaleza en la región.

toyota-hilux-srx-2024-delantera La Toyota Hilux se convirtió en el vehículo más vendido de toda América Latina en 2025, con 162.205 unidades patentadas.

El desempeño de la Hilux refleja la importancia del segmento de las pick ups en países con fuerte actividad productiva y geografía diversa. Su confiabilidad, capacidad de trabajo y versatilidad la posicionan como una referencia tanto para el uso profesional como particular.

Detrás se ubicó la Fiat Strada, aunque con una fuerte dependencia del mercado brasileño. Más atrás aparecen modelos como el Volkswagen T-Cross, el Renault Kwid y el Toyota Corolla Cross, todos con crecimientos destacados.

Con este escenario, el mercado latinoamericano no solo muestra signos de recuperación, sino también una profunda transformación, donde la Argentina gana peso y modelos como la Hilux refuerzan su liderazgo histórico.