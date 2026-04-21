Cómo sigue Morante de la Puebla, el torero que fue corneado en el recto

El hombre de 46 años permanece en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz en Sevilla.

Morante de la Puebla fue embestido por el cuarto animal de la tarde en la Plaza de Toros de la Maestranza.

El reconocido torero José Antonio Morante Camacho sufrió una cornada durante su actuación en la Feria de Abril de Sevilla que lo mantiene internado con pronóstico "muy grave" y bajo vigilancia médica.

El hombre de 46 años fue embestido por el cuarto animal de la tarde en la Plaza de Toros de la Maestranza. El ataque, de aproximadamente diez centímetros de trayectoria, impactó directamente en la zona anal , provocando una perforación en el recto y daños en el aparato esfinteriano .

Tras el golpe, cayó al piso y, aunque en un primer momento no se apreciaba una hemorragia externa masiva, los gestos de dolor anticipaban la magnitud del caso. Minutos antes, el diestro había tenido una actuación destacada e, incluso, logró cortar una oreja. A continuación, conocé los detalles.

La intervención médica comenzó ni bien ingresó en la enfermería de la Plaza de Toros de la Maestranza. La operación se extendió durante más de dos horas debido a la complejidad de la lesión.

El equipo encabezado por el cirujano Octavio Mulet Zayas trabajó sobre una herida de trayectoria profunda que afectó estructuras clave del aparato digestivo inferior.

Los médicos realizaron un lavado de la zona para reducir el riesgo de infección, uno de los principales peligros en este tipo de cornadas, y posteriormente la reconstrucción de la pared rectal dañada.

"Ha sido una cornada, más que de una gravedad inmediata, ha tenido lesiones complejas. Es la zona anal, del recto. Ha habido que hacer una reparación de esfínteres, lo que hace de la intervención una cirugía más compleja que inmediata", explicó el profesional al medio "Mundotoro".

Y continuó: "Ha entrado dolorido, pero estable. Hay que tener en cuenta que en esa zona el dolor es muy importante".

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Mientras se desarrollaba la cirugía, el clima en la feria cambió por completo. El torero Borja Jiménez asumió la responsabilidad de continuar la lidia después de la suspensión de la actuación de Morante. El sevillano dejó su montera en la puerta de la enfermería, en señal de apoyo.

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Último parte de Morante de la Puebla

Una vez finalizada la intervención y tras lograr estabilizarlo, Morante de la Puebla fue trasladado al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El parte médico inicial indicaba: "Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 centímetros. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal. Pronóstico: muy grave, le impide continuar la lidia, siendo hospitalizado".

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Los especialistas aclaran que la principal preocupación es la evolución. "Este tipo de percances son complicados. Hay que esperar unos 10 días para ver cómo se va recuperando la herida antes de dar plazos", dijo Mulet.

El profesional también detalló que le están evaluado la zona lumbar, aunque todavía no encontraron ninguna lesión en la espalda baja. Se encuentran a la espera de las pruebas radiológicas.

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El torero permanecerá internado, bajo control permanente. El español fue entrevistado por el periodista Vicente Zabala de la Serna para "El Mundo" desde el hospital: "He pasado una noche un poco regular, de dormir poco. La verdad es que no he tenido muchos dolores. Tendré que estar unos días así. Como poco, nulo alimento, y espero poderlo pasar con un poco de paciencia".

"Ha sido, sin duda, la cornada de más dolor. He tenido un dolor inmenso y, además, muchísimo miedo, porque vi que el toro me había cogido un peso y, bueno, pensaba que estaba sangrando. Ya cuando llegué a la enfermería y vi que el sangrado era poco, me relajé bastante. Pero si que me dolió muchísimo", detalló.