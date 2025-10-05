El clásico se reinventa: llega a la Argentina el nuevo Fiat 600 Hybrid







Inspirado en el legendario 600 de 1955, el modelo conserva la esencia histórica mientras incorpora tecnologías modernas, como caja automática e-DCT de 6 velocidades con doble embrague y paddle shifters.

En los próximos días se lanzará oficialmente el nuevo Fiat 600

Fiat inicia la preventa del Nuevo 600 Hybrid, su primer modelo electrificado en la Argentina. Este icónico vehículo combina un motor naftero 1.2L de tres cilindros con una batería de 48V, ofreciendo 145 CV y una conducción silenciosa y eficiente. Inspirado en el legendario 600 de 1955, conserva la esencia histórica mientras incorpora tecnologías modernas, como caja automática e-DCT de 6 velocidades con doble embrague y paddle shifters.

Llega a la Argentina el nuevo Fiat 600 Hybrid El 600 Hybrid permite circular en modo eléctrico en maniobras urbanas y aprovecha la recuperación de energía en frenadas o pendientes, logrando trayectos sostenibles y con menor consumo. Su motor eléctrico aporta potencia extra en aceleraciones y arranques, ofreciendo una experiencia de manejo ágil y confortable. La autonomía eléctrica alcanza 1 km a menos de 30 km/h en ciudad, sin contabilizar la recarga generada por la función de recuperación de energía.

El modelo mantiene la versatilidad para la ciudad y el aire libre, con baúl de 385 litros y amplio espacio interior. La estética refleja la Dolce Vita italiana, con paleta de colores renovada y diseño moderno. En materia de confort y seguridad, el 600 Hybrid incluye climatizador automático, central multimedia de 10,1”, seis airbags, llantas de 17”, faros LED con DRL, función cornering light y spoiler trasero.

Fiat dará a conocer precios y condiciones comerciales en su lanzamiento oficial, previsto para el 20 de octubre de 2025. El Nuevo 600 Hybrid se presenta como la alternativa ideal para quienes buscan eficiencia, innovación y el espíritu pop del clásico Fiat en cada trayecto.