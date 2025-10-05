SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de octubre 2025 - 14:48

El clásico se reinventa: llega a la Argentina el nuevo Fiat 600 Hybrid

Inspirado en el legendario 600 de 1955, el modelo conserva la esencia histórica mientras incorpora tecnologías modernas, como caja automática e-DCT de 6 velocidades con doble embrague y paddle shifters.

Llega a la Argentina el nuevo Fiat 600 Hybrid

El 600 Hybrid permite circular en modo eléctrico en maniobras urbanas y aprovecha la recuperación de energía en frenadas o pendientes, logrando trayectos sostenibles y con menor consumo. Su motor eléctrico aporta potencia extra en aceleraciones y arranques, ofreciendo una experiencia de manejo ágil y confortable. La autonomía eléctrica alcanza 1 km a menos de 30 km/h en ciudad, sin contabilizar la recarga generada por la función de recuperación de energía.

Informate más

El modelo mantiene la versatilidad para la ciudad y el aire libre, con baúl de 385 litros y amplio espacio interior. La estética refleja la Dolce Vita italiana, con paleta de colores renovada y diseño moderno. En materia de confort y seguridad, el 600 Hybrid incluye climatizador automático, central multimedia de 10,1”, seis airbags, llantas de 17”, faros LED con DRL, función cornering light y spoiler trasero.

fiat 600-va
Fiat dará a conocer precios y condiciones comerciales en su lanzamiento oficial, previsto para el 20 de octubre de 2025. El Nuevo 600 Hybrid se presenta como la alternativa ideal para quienes buscan eficiencia, innovación y el espíritu pop del clásico Fiat en cada trayecto.

