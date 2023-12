Gran confort, bajo consumo y potencia

3| Si bien las dimensiones del modelo no cambiaron, el interior es más espacioso. Cuenta con tres filas de asientos y capacidad para siete personas. También es bien luminoso, con el aporte del techo panorámico corredizo. El tablero es digital y se destaca por los indicadores del nivel de potencia en uso y de recuperación de energía que se produce cuando se deja de acelerar, se frena o tiene activada la función E-Pedal (permite manejarlo sin pisar el pedal de freno). El resto de la cabina es confortable, con buena calidad de materiales y terminaciones y buena cantidad de lugares para guardar objetos. La transmisión automática se maneja con una pequeña palanca, junto a la rueda de selección de los modos de manejos. El acceso a la tercera fila es cómodo. Está claro que con todas las plazas desplegadas, la capacidad del baúl se reduce.

4| La gran novedad pasa por la motorización. Tiene un motor naftero 1.5 turbo de 142 cv y 250 Nm que no cumple la función de mover las ruedas, como sucede con los híbridos convencionales, sino que genera energía para abastecer a dos motores eléctricos -una para cada eje- que son los que mueven directamente las ruedas. También sirve para enviar energía a las baterías. Es por este sistema que Nissan plantea que no es un vehículo híbrido. Más allá de la discusión técnica, se trata de un vehículo que carga nafta para un motor naftero, no es enchufable y tiene dos motores eléctricos. La ventaja que ofrece este sistema es un funcionamiento más suave y un torque instantáneo desde los motores eléctricos. Cuenta con tracción integral E-4orce.