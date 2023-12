Guerra de pickups: el plan de VW para destronar a Hilux

Desde hace tres meses, la alemana ocupa el primer puesto en ventas y está a menos de 300 unidades de superar en registros al modelo que se produce en Zárate (28.337 vs. 28.043). Esto se fue logrando con un buen abastecimiento y descuentos en la gama, mientras que Toyota tiene demoras en la entrega de Hilux por su fuerte compromiso exportador, que no permite tener toda la disponibilidad de unidades que el mercado interno requiere.

Aunque se consulte a directivos de las dos automotrices, la respuesta oficial de cada una guarda similitud y apunta a que ser primero en ventas no es un objetivo en buscado como prioritario. Obviamente, no es así. Para Toyota, perder ese liderazgo, no será una buena noticia y para Volkswagen, alcanzarlo, será un importante logro.