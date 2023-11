Hito: chasis nacionales de buses llegan a México

Con la entrega de los chasis de bus OH 1621/55 Low Entry, Mercedes-Benz Camiones y Buses alcanzó sus metas de exportación: en este caso, contribuyendo a la movilidad de 117 mil usuarios que diariamente transitan las calles mexicanas, a través de la empresa MobilityADO en Mérida. El OH Low Entry fabricado en Virrey del Pino, La Matanza, tendrá su primer lanzamiento en el exterior en la ciudad de Mérida. “Es un gran orgullo ver nuestros productos operando en otras partes del mundo. Para Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina eso significa una visión a largo plazo con muchos proyectos que nos permitirán satisfacer, no solo las demandas locales, sino también internacionales, ofreciendo nuestros productos y servicios de excelencia a otros países de la región”, comentó Sebastián Gysin, director de Ventas y Marketing de Buses en Argentina.