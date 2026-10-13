La Argentina se consolida como polo de pick ups: los modelos nacionales que se vienen

La Argentina busca consolidar su posición como polo regional de producción de pick ups , con inversiones que involucran a algunas de las principales automotrices que operan en el país. La renovación de modelos históricos, la incorporación de nuevas tecnologías y la fabricación local de componentes forman parte de una agenda industrial que tendrá novedades entre fines de 2026 y 2027.

Toyota, Ford, Stellantis, Renault y Volkswagen avanzan con proyectos que tendrán como protagonistas a camionetas producidas en Zárate, General Pacheco, Santa Isabel y Ferreyra , cuatro centros industriales relevantes para el sector. Las iniciativas incluyen desde una nueva generación de la Hilux hasta una versión electrificada de la Ranger , pasando por la fabricación de un motor a cargo de Stellantis, la Renault Niagara y la futura Amarok.

El escenario combina anuncios de inversión, cambios en las plataformas de desarrollo y estrategias para abastecer a otros mercados de América Latina. En ese mapa, la capacidad de exportación y la integración de proveedores locales serán determinantes para sostener los proyectos en el tiempo.

Uno de los anuncios industriales más relevantes llegó de la mano de Toyota , que obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de u$s1.341 millones en Zárate, provincia de Buenos Aires . La iniciativa contempla una nueva planta destinada a producir un vehículo electrificado, una tecnología que todavía no se fabrica localmente.

Según los datos difundidos tras la aprobación, el proyecto prevé ventas al exterior por u$s1.280 millones anuales , equivalentes a cerca del 70% de la producción estimada. También contempla más de 3.600 puestos de trabajo durante la construcción y otros 2.600 empleos directos e indirectos durante la operación .

Aunque la automotriz todavía no detalló públicamente todos los modelos que formarán parte de la iniciativa, la inversión se vincula con el plan de renovación de su gama industrial en el país. La próxima generación de la Toyota Hilux es uno de los proyectos centrales de esa estrategia, con variantes de motorización que contemplan opciones electrificadas.

La próxima generación de la Toyota Hilux es uno de los proyectos centrales de esa estrategia, con variantes de motorización que contemplan opciones electrificadas.

La camioneta tendrá una presentación local prevista para diciembre en Zárate, en el marco de la renovación de uno de los vehículos más importantes para la producción y las exportaciones argentinas. La nueva generación ya había sido presentada globalmente en Tailandia en noviembre de 2025, pero su llegada a la planta bonaerense marcará una nueva etapa para el modelo en el mercado nacional.

La estrategia de Toyota también responde a la necesidad de mantener la competitividad de una planta que abastece tanto al mercado interno como a otros países de la región. La Hilux es uno de los pilares de la industria automotriz argentina, y la actualización del producto será clave para sostener su presencia en un segmento con una competencia cada vez más intensa.

El desafío será incorporar nuevas tecnologías sin perder escala productiva ni capacidad exportadora. En ese contexto, la inversión aprobada bajo el RIGI representa una apuesta de largo plazo, aunque su ejecución y el detalle de los modelos involucrados deberán seguirse a medida que la compañía avance con el proyecto.

Ford: la Ranger híbrida enchufable llegará en 2027

El segundo gran movimiento tiene como escenario al Centro Industrial de Ford en General Pacheco, que semanas atrás celebró sus 65 años de actividad. La planta bonaerense superó los 3,5 millones de vehículos producidos y destina alrededor del 70% de su producción a mercados de exportación.

En el marco del aniversario, la automotriz volvió a poner en primer plano uno de sus principales proyectos para los próximos años: la fabricación de la Ford Ranger híbrida enchufable (PHEV). La producción está prevista para 2027, con el objetivo de incorporar la primera versión electrificada de la pick up fabricada por Ford en Sudamérica. La compañía exhibió un prototipo de esta variante durante los festejos en Pacheco.

Para concretar el proyecto, Ford anunció una inversión adicional de u$s170 millones, que se suma a los u$s700 millones destinados entre 2021 y 2025 a transformar la planta, producir la nueva generación de Ranger y desarrollar instalaciones y procesos industriales. De esta manera, el desembolso total anunciado para ese ciclo asciende a u$s870 millones.

En el marco del aniversario de la planta Pacheco, la automotriz volvió a poner en primer plano uno de sus principales proyectos para los próximos años: la fabricación de la Ford Ranger híbrida enchufable (PHEV).

La incorporación de la tecnología híbrida enchufable ampliará la oferta de la camioneta, que actualmente se fabrica en distintas configuraciones para el mercado argentino y la exportación regional. Este tipo de sistema combina un motor de combustión con uno eléctrico y una batería que puede recargarse desde una fuente externa, con la posibilidad de circular en determinadas condiciones utilizando energía eléctrica.

Para Ford, el proyecto representa una nueva etapa en la evolución industrial de Pacheco. La planta deberá integrar una tecnología diferente sin abandonar el esquema productivo que convirtió a la Ranger en uno de los modelos de referencia de la industria local.

La inversión también tiene un componente estratégico: mantener a la Argentina dentro de la red regional de fabricación de camionetas, con una oferta que pueda responder a las nuevas exigencias tecnológicas y a las demandas de los mercados de exportación.

Stellantis apuesta a los motores nacionales en Córdoba

El tercer eje de esta agenda industrial está en Ferreyra, Córdoba, donde Stellantis avanza con una nueva línea de producción de motores. El proyecto forma parte de un plan de inversión de u$s385 millones anunciado para transformar el Polo Industrial Córdoba en un centro especializado en pick ups y ampliar la integración de componentes fabricados en el país.

El protagonista será el motor turbodiésel Multijet 2.2, cuya producción local está prevista para 2027. El propulsor equipará a las camionetas Fiat Titano y RAM Dakota, dos modelos medianos que se fabrican en la planta cordobesa y que forman parte de la estrategia regional del grupo.

En la configuración actual de la Fiat Titano, el Multijet 2.2 entrega 200 CV de potencia y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades en determinadas versiones. La fabricación nacional del motor permitirá reemplazar parte de los componentes que hoy llegan desde el exterior y fortalecer la cadena de proveedores locales.

El plan industrial también contempla la generación de 1.800 puestos de trabajo, de acuerdo con lo anunciado por la compañía cuando presentó el proyecto, con la mitad de esos empleos previstos para mujeres. La inversión incluye nuevas instalaciones y componentes destinados a la familia de camionetas que Stellantis busca desarrollar desde Córdoba.

El tercer eje de esta agenda industrial está en Ferreyra, Córdoba, donde Stellantis avanza con una nueva línea de producción de motores.

La apuesta tiene una particularidad: la inversión productiva avanza en un contexto de ajustes en el ritmo de fabricación. Durante 2026, la compañía adecuó los volúmenes de producción de la Titano y la Dakota frente a las condiciones de demanda, con una reducción de turnos en Ferreyra.

La fabricación local del Multijet 2.2 será un paso relevante para aumentar el contenido nacional de las camionetas. El resultado dependerá de cuánto logre crecer la demanda interna y regional, y de la capacidad del grupo para posicionar sus productos frente a competidores con mayor trayectoria en el segmento.

Renault Niagara: una apuesta clave para Santa Isabel

En Córdoba también se juega una parte importante del futuro de Renault Argentina. La automotriz inició en octubre la producción en serie de la Niagara en su histórica Fábrica Santa Isabel, donde el modelo se convirtió en el vehículo número 35 producido por la planta. Su comercialización en el mercado argentino está prevista para noviembre.

La Niagara es una pick up intermedia, desarrollada para las necesidades de América Latina. Busca combinar el espacio y la versatilidad de una camioneta con características de confort y tecnología propias de un SUV mediano. Su llegada amplía la oferta de Renault en un segmento en el que participan modelos como Fiat Toro, Ford Maverick, Chevrolet Montana y RAM Rampage.

El proyecto representa un movimiento industrial de peso para Santa Isabel, que atraviesa una nueva etapa con un producto diseñado para abastecer a la región. Según la compañía, la camioneta fue desarrollada durante más de cinco años con la participación de equipos de diseño, ingeniería, manufactura, calidad, logística y proveedores. Además, la producción argentina tendrá como destino mercados latinoamericanos, con una previsión de exportación a 19 países.

La expectativa es relevante porque Renault necesita ampliar su presencia en el negocio de las camionetas después de una experiencia comercial más acotada con la Alaskan, que no alcanzó el volumen esperado para consolidarse frente a los principales referentes del segmento y finalmente fue discontinuada. La nueva propuesta llega con un posicionamiento diferente y busca captar tanto a usuarios particulares como a clientes que necesitan un vehículo para el trabajo. Las previsiones iniciales se ajustaron antes del lanzamiento: de las 70 mil unidades anuales previstas en la fase de desarrollo, la marca del rombo bajó la previsión a 40 mil.

La Niagara representa una prueba estratégica para la planta cordobesa y para la presencia de Renault en el mercado regional de pick ups.

En ese sentido, la Niagara representa una prueba estratégica para la planta cordobesa y para la presencia de Renault en el mercado regional de pick ups. El desafío será traducir la inversión industrial en ventas sostenidas, ganar participación en un segmento competitivo y aprovechar la escala que pueda aportar la exportación.

El lanzamiento comercial de noviembre será el primer paso para medir la recepción del producto. A partir de allí, la evolución de los pedidos, el abastecimiento de los concesionarios y el desempeño en otros países permitirán evaluar el alcance de la apuesta.

Volkswagen renueva la Amarok con una base tecnológica china

La otra gran novedad llegará desde General Pacheco, donde Volkswagen prepara una nueva generación de la Amarok para 2027. La camioneta reemplazará al modelo actual, que se produce en la Argentina desde 2010, y continuará dentro del segmento de las pick ups medianas.

La renovación tendrá una diferencia importante frente a la estrategia global de la marca. En lugar de adoptar para Sudamérica la plataforma de la Amarok desarrollada junto con Ford Ranger para otros mercados, Volkswagen optó por una arquitectura vinculada con SAIC, su socio industrial chino. La base tecnológica proviene de un producto de Maxus, marca perteneciente al grupo asiático, y será adaptada al proyecto regional.

La decisión supone un cambio en la estrategia de desarrollo: la próxima Amarok sudamericana no será simplemente una adaptación de la camioneta global, sino un producto específico para la región. Volkswagen ya mostró una unidad camuflada durante un evento en Brasil y confirmó que el modelo se fabricará en la Argentina.

La marca había anunciado una inversión de u$s580 millones para desarrollar la nueva generación y adecuar la planta de Pacheco. El objetivo es sostener la producción local de una camioneta que tiene un peso relevante en el portafolio regional de Volkswagen.

La otra gran novedad llegará desde General Pacheco, donde Volkswagen prepara una nueva generación de la Amarok para 2027.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles técnicos de la versión definitiva, los reportes sobre el proyecto anticipan una oferta mecánica que incluirá alternativas electrificadas. La compañía también adelantó que será la Amarok más potente desde el lanzamiento del modelo, aunque las especificaciones finales se conocerán más adelante.

La decisión de recurrir a una base china refleja una transformación más amplia de la industria: las automotrices tradicionales buscan acelerar el desarrollo de productos mediante alianzas, plataformas compartidas y acuerdos con fabricantes que ya cuentan con tecnologías disponibles. En este caso, Volkswagen conservará la identidad visual y comercial de la Amarok, pero utilizará una arquitectura desarrollada dentro de su cooperación con SAIC. El modelo, además, será una prueba de fuego la la alemana en el país, luego de haber retirado de las líneas de Pacheco al SUV Taos.

El desafío de sostener el polo industrial

Los proyectos de Toyota, Ford, Stellantis, Renault y Volkswagen muestran que la Argentina conserva un lugar relevante en la fabricación regional de camionetas. Las inversiones anunciadas abarcan nuevas generaciones, electrificación, desarrollo de motores y adaptación de plataformas para mercados específicos.

Sin embargo, el avance de los proyectos no elimina los desafíos. La competitividad de costos, la disponibilidad de proveedores, el acceso a componentes, la evolución de la demanda y la posibilidad de exportar a escala serán factores decisivos para que las inversiones se traduzcan en actividad sostenida.

En Córdoba, el desarrollo de motores y la llegada de la Niagara amplían las posibilidades de Santa Isabel y Ferreyra, pero deberán acompañarse con volúmenes de producción que permitan aprovechar las instalaciones. En Pacheco, la Ranger híbrida enchufable y la futura Amarok abren una nueva etapa tecnológica para una planta que ya tiene una fuerte orientación exportadora.

En Zárate, la renovación de la Hilux y el proyecto aprobado bajo el RIGI colocan a Toyota ante una de las inversiones más importantes del sector automotor argentino. El plan también podría incorporar nuevas tecnologías y fortalecer la participación del país en la producción de vehículos electrificados.