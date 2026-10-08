La pick up china que cuesta menos de u$s30.000 en Argentina

La marca ofrece en el país una gama de camionetas que incluye varios mdoelos y una alternativa 100% eléctrica. La firma también comercializa un SUV para siete pasajeros y vehículos comerciales.

Dentro de la oferta de pick ups que actualmente se comercializan en Argentina, Maxus tiene una de las alternativas chinas más accesibles , con la T60 Doble Cabina 4x2 6MT a u$s 28.900 IVA incluido . La gama de la marca también contempla versiones 4x4, una variante con caja automática y una pick-up eléctrica de mayores dimensiones.

La Maxus T60 está equipada con un motor 2.0 turbo diésel que desarrolla 163 hp y 400 Nm de torque , asociado a una transmisión manual de seis velocidades. La camioneta se ofrece en cuatro configuraciones, con diferentes alternativas de tracción y equipamiento.

La versión de entrada es la T60 Doble Cabina 4x2 6MT , cuyo precio es de u$s28.900 IVA incluido . Por encima se encuentra la Cabina Simple 4x4, con un valor de u$s31.500 , mientras que la Doble Cabina 4x4 6MT también cuesta u$s 31.500 .

La gama se completa con la T60 Doble Cabina 4x4 6MT Minera , orientada a un uso específico y con un precio de u$s35.000 IVA incluido .

Maxus tiene una de las alternativas chinas más accesibles, con la T60 Doble Cabina 4x2 6MT a u$s 28.900 IVA incluido.

Además de las pick-ups, la propuesta de la marca incluye un SUV de siete plazas , junto con vehículos comerciales y una alternativa eléctrica dentro del segmento de las camionetas.

La T60 MAX representa el escalón superior entre las pick-ups convencionales. Utiliza un motor 2.0 turbo diésel, combinado con una caja automática de ocho velocidades y tracción 4x4. Se ofrece en dos versiones: la 4x4 8AT MAX Elite, con un precio de u$s 38.000 IVA incluido, y la 4x4 8AT MAX Luxury, que cuesta u$s41.500.

Por su parte, la eTerron 9 amplía la propuesta hacia la electrificación. Se trata de una pick-up mediana 100% eléctrica, con tracción 4x4 y transmisión automática, cuyo precio es de u$s80.600 IVA incluido.

En el segmento de los SUV, Maxus comercializa la D90 Flagship Mild Hybrid, una propuesta para siete pasajeros que combina un motor diésel 2.0 biturbo con una transmisión automática de ocho marchas y un sistema híbrido de 48 voltios.

En el segmento de los SUV, Maxus comercializa la D90 Flagship Mild Hybrid, una propuesta para siete pasajeros que combina un motor diésel 2.0 biturbo con una transmisión automática de ocho marchas y un sistema híbrido de 48 voltios.

El SUV cuenta además con doble bloqueo de diferencial, central y trasero, y tres modos de conducción orientados a distintos tipos de terreno. El precio de esta versión es de u$s57.000 IVA incluido.

La oferta de Maxus en Argentina se completa con su línea de vehículos comerciales. Entre ellos se encuentran los furgones eDeliver 100% eléctricos, disponibles en distintas configuraciones.

El eDeliver 5 L1H1 Panel Van tiene un precio de u$s47.000 IVA incluido, mientras que el eDeliver 9 L3H2 Van cuesta u$s 75.000. También se ofrece el eDeliver 9 L3 Chassis Cab, con un valor de u$s 71.000 IVA incluido.

De esta manera, la marca de origen chino cuenta en el mercado argentino con una oferta que abarca pick ups de trabajo y uso particular, una alternativa eléctrica, un SUV de siete plazas y vehículos comerciales, con precios que parten desde los u$s 28.900 para la T60.