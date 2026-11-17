El mercado argentino de motovehículos mantiene un importante volumen de operaciones. Los modelos de baja cilindrada lideran los patentamientos y la producción nacional concentra más del 96% de los registros.

El mercado de motos avanza a paso firme en el país

El mercado de motos continúa mostrando un fuerte dinamismo en Argentina. Durante la primera quincena de noviembre de 2026 se patentaron 32.998 motovehículos , según el relevamiento de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM).

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Uno de los datos más destacados del informe es el protagonismo de la industria nacional. Del total de unidades registradas, 31.906 corresponden a modelos de fabricación local y 1.092 a importados .

De esta manera, la producción nacional concentra el 96,7% de los patentamientos, mientras que los vehículos provenientes del exterior representan apenas el 3,3%.

En cuanto a las preferencias de los consumidores argentinos, las motos de baja cilindrada continúan dominando ampliamente el mercado, con una marcada tendencia hacia los vehículos prácticos para los desplazamientos cotidianos.

El segmento de 101 a 250 cc lidera las operaciones con 29.810 unidades , lo que representa más del 90% de los patentamientos registrados durante la primera mitad del mes.

El segmento de 101 a 250 cc lidera las operaciones con 29.810 unidades, lo que representa más del 90% de los patentamientos registrados durante la primera mitad del mes.

Por detrás se ubican las motos de entre 251 y 500 cc, con 2.141 unidades, y las de entre 501 y 800 cc, con 616 registros.

Cuáles son las motos más elegidas por los argentinos

Al analizar los patentamientos por categoría, las CUB Underbone, conocidas popularmente como motos tipo 110, se consolidan como las grandes protagonistas del mercado, con 19.575 unidades y una participación superior al 59%.

En segundo lugar aparecen las motos Street, con 6.088 patentamientos, seguidas por las On-Off, con 5.766 unidades. Por su parte, los scooters contabilizaron 1.063 registros.

En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires concentra el mayor volumen de operaciones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Chaco.

Los datos reflejan el protagonismo de las motocicletas de baja cilindrada como alternativa de movilidad cotidiana, especialmente para los traslados urbanos y laborales, donde el consumo de combustible y los costos de mantenimiento son factores determinantes.

Con casi 33.000 patentamientos en apenas quince días, el mercado de las dos ruedas promedia alrededor de 2.200 registros por día calendario durante noviembre.