Moto Morini suma la X-CAPE 700 Gold Edition con llantas doradas y estética renovada + Agregar ámbito en









La marca italiana presenta una nueva configuración de su modelo adventure más conocido, que incorpora detalles estéticos exclusivos sin cambios en su mecánica. Se mantiene el motor de 693 cc y el enfoque mixto entre ruta y off-road.

Moto Morini amplía su gama en el país

Moto Morini amplía la gama de la X-CAPE 700 en Argentina con una nueva configuración denominada Gold Edition, que incorpora como principal novedad unas llantas doradas de rayos. El modelo mantiene su base técnica, pero suma un diferencial estético que refuerza su posicionamiento dentro del segmento adventure de media cilindrada.

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La nueva versión se integra a la oferta local y convivirá con las configuraciones ya existentes, ampliando las opciones dentro de uno de los modelos más importantes del portfolio de la marca en el país.

Disponible en los colores Black Ebony y Red Passion, esta edición especial combina la nueva identidad visual con la fórmula conocida del modelo: motor bicilíndrico de 693 cc, 70 CV y un conjunto pensado para uso mixto entre ruta y off-road.

Misma base mecánica, nueva identidad visual El concepto de la Gold Edition se centra exclusivamente en el diseño. La X-CAPE 700 mantiene intacto su conjunto mecánico, con motor bicilíndrico de 693 cc y 70 caballos de potencia, acompañado por una parte ciclo orientada al uso adventure.

Entre sus componentes se destacan la horquilla invertida Marzocchi de 50 mm multiajustable, el monoamortiguador Kayaba regulable y el sistema de frenos Brembo con ABS Bosch desconectable, una combinación orientada a ofrecer estabilidad tanto en ruta como en terrenos fuera del asfalto.

El concepto de la Gold Edition se centra exclusivamente en el diseño. La X-CAPE 700 mantiene intacto su conjunto mecánico, con motor bicilíndrico de 693 cc y 70 caballos de potencia, acompañado por una parte ciclo orientada al uso adventure. A esto se suman neumáticos Pirelli Scorpion Rally STR, embrague antirrebote y un paquete tecnológico que incluye pantalla TFT de 7 pulgadas con navegación integrada, puerto USB y USB-C, cubremanos de serie y parabrisas regulable. Una adventure para uso diario y viajes La propuesta de la X-CAPE 700 Gold Edition apunta a un usuario que busca versatilidad: una moto apta para el uso urbano cotidiano, pero también preparada para viajes largos y escapadas off-road, sin modificaciones en su configuración técnica respecto de la versión convencional. La nueva Moto Morini X-CAPE 700 Gold Edition ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales de la marca en Argentina. Precio: $16.790.000 Financiación: anticipo del 20% y planes de 12 o 18 cuotas sin interés (UVA) La edición especial convivirá con el resto de la gama X-CAPE 700 ya comercializada en el país.

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