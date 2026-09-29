Tesla Semi: comenzó la producción masiva del camión eléctrico de Elon Musk que busca revolucionar el transporte

Tesla puso en marcha la producción a gran escala del Semi en Nevada. La planta tendrá capacidad para fabricar hasta 50.000 camiones eléctricos por año.

Tesla inició la producción en volumen del Semi, su camión eléctrico para transporte pesado, con una autonomía de hasta 805 kilómetros.

La empresa comenzó oficialmente la producción a gran escala del Tesla Semi , el camión eléctrico que Elon Musk presentó originalmente en 2017. El nuevo modelo entra ahora en una etapa industrial después de varios años de desarrollo, pruebas y entregas limitadas a clientes como PepsiCo.

La compañía inauguró una planta específica para el Semi en Sparks, Nevada , junto a la Gigafactory que ya posee en la zona. La instalación ocupa unos 167.000 metros cuadrados y fue diseñada para alcanzar una capacidad de hasta 50.000 camiones por año , equivalente a unas 1.000 unidades por semana.

El Semi fue desarrollado para operaciones de transporte pesado y larga distancia . Tesla ofrecerá dos configuraciones principales para Estados Unidos: una versión Standard, con una autonomía estimada de 523 kilómetros , y una Long Range capaz de recorrer hasta 805 kilómetros con una carga.

El vehículo puede trabajar con un peso bruto combinado de hasta 37.195 kilogramos , equivalente a 82.000 libras. Además, utiliza los cargadores Megacharger de Tesla, que pueden recuperar hasta el 60% de la batería en aproximadamente 30 minutos , según los datos difundidos por la compañía.

Para llegar a la producción industrial, Tesla rediseñó el vehículo durante aproximadamente cuatro años . Entre las modificaciones aparece el uso de celdas 4680 , una nueva arquitectura eléctrica y dirección asistida eléctricamente, además de cambios en el diseño exterior y en distintos componentes destinados a facilitar la fabricación a gran escala.

La planta de Nevada apunta a fabricar 50.000 camiones por año

La nueva fábrica fue diseñada para alcanzar una producción máxima de 50.000 unidades anuales. Esa capacidad representa uno de los principales desafíos para Tesla, ya que hasta ahora el Semi había sido producido en cantidades limitadas y las primeras entregas comerciales comenzaron a fines de 2022.

La compañía también busca integrar buena parte de la fabricación dentro de su propia estructura industrial. Tesla informó que en el complejo se producirán componentes como baterías, ejes motrices, sistemas de refrigeración, módulos de distribución de alto voltaje y asientos, con el objetivo de simplificar la cadena de producción.

El inicio de la producción coincide con nuevos pedidos y acuerdos comerciales. Entre las empresas vinculadas al modelo aparecen PepsiCo, DHL, US Foods, ABF, Einride, IMC Logistics y WattEV. Además, la alianza ZET SCALE seleccionó a Tesla como proveedor principal dentro de un pedido inicial de 2.500 camiones eléctricos de clase 8.

Cuánto cuesta el Tesla Semi y qué autonomía tiene

Tesla todavía no comunicó oficialmente el precio final del Semi durante el lanzamiento de la producción en serie. Sin embargo, estimaciones citadas por distintos medios ubican la versión Standard cerca de los USD 260.000, mientras que la Long Range rondaría los USD 290.000.

La autonomía es uno de los puntos centrales del proyecto. La variante Long Range puede alcanzar aproximadamente 805 kilómetros por carga, mientras que la versión Standard llega a unos 523 kilómetros. El objetivo es que el vehículo pueda cubrir recorridos comerciales extensos sin depender de recargas constantes.

El Semi también forma parte de la estrategia tecnológica de Tesla vinculada con la conducción autónoma. Elon Musk anticipó que las funciones Full Self-Driving podrían llegar al camión, aunque la compañía todavía no estableció una fecha concreta para su implementación.

La llegada del Semi a la producción masiva marca así una nueva etapa para Tesla en el mercado de transporte pesado eléctrico. El próximo desafío será aumentar el volumen de fabricación, ampliar la infraestructura de carga y demostrar que el modelo puede competir a escala comercial con los camiones convencionales y con otros fabricantes eléctricos.