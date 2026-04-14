Motos para viajes largos: qué modelo conviene según el uso y cuánto cuesta equiparse para recorrer Argentina

De las adventure a las touring, qué características definen la elección, cómo influyen las rutas y qué nivel de inversión requiere viajar en moto.

Dos motociclistas recorren rutas de montaña con equipaje completo, una configuración que exige autonomía, confort y capacidad de adaptación a distintos terrenos

Viajar en moto por Argentina dejó de ser una experiencia marginal para convertirse en una opción cada vez más elegida. La combinación de rutas extensas, paisajes diversos y una oferta más amplia de modelos empuja a muchos usuarios a pensar la moto no solo como transporte, sino como herramienta de viaje.

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En ese contexto, la elección del modelo correcto se vuelve central . No se trata solo de potencia o diseño, sino de un conjunto de variables que definen la experiencia: autonomía, confort, capacidad de carga y adaptación a distintos terrenos.

Desde la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) advirtieron que, para viajes largos en Argentina, la autonomía no es solo una ventaja sino una condición necesaria, especialmente en regiones con baja densidad de estaciones de servicio. A la vez, señalaron que la ergonomía resulta determinante para reducir la fatiga, con una posición de manejo que no fuerce articulaciones durante varias horas de conducción.

Matías Tucci , CEO de Movilidad Individual del Grupo Corven, ordenó el análisis en cuatro variables principales: “autonomía, ergonomía, suspensiones y confiabilidad”.

El ejecutivo explicó que la autonomía resulta crítica en un país donde las distancias entre estaciones de servicio pueden ser amplias. La confiabilidad, en tanto, aparece como un requisito básico para evitar imprevistos en trayectos largos.

La ergonomía define el nivel de desgaste físico. “Puede hacer que un viaje de 500 kilómetros resulte disfrutable o agotador”, señaló. A eso se suma el rol de las suspensiones, que deben responder tanto en autopista como en caminos deteriorados.

Desde Okinoi, su director ejecutivo Agustín Visokolskis coincidió en esos puntos y agregó el rol del usuario. “La posición de manejo es muy importante cuando uno va en ruta. Tiene que ser cómoda, sobre todo en viajes largos”, añadió.

Motos Urbanas Motociclistas recorren el centro porteño con el Obelisco de fondo, una escena que refleja el uso cotidiano de la moto en entornos urbanos y su adaptación al tránsito de la ciudad Pexels

También destacó la importancia del asiento y de la capacidad de carga. “Eso se puede adaptar con accesorios como bauleras, pero forma parte del uso real de la moto”, indicó.

Qué tipo de moto se adapta mejor

El mercado ofrece distintos formatos, pero no todos responden igual en viajes largos. Para Tucci, el segmento adventure se posiciona como el más versátil. “Permite viajar cómodo en ruta y también salir del asfalto sin limitaciones”, afirmó.

Las touring aparecen como la opción más orientada al confort en asfalto. Sin embargo, su uso queda más restringido fuera de ese ámbito. Las trail livianas ofrecen mejor respuesta en caminos exigentes, mientras que las naked adaptadas quedan en un punto intermedio, con limitaciones en protección aerodinámica.

Visokolskis planteó una lógica similar, aunque con foco en el usuario. Acotó: “Cada tipo de moto se adapta a una circunstancia distinta. Touring para ruta, adventure para un uso más exigente y naked como opción híbrida”.

En cuanto a los tipos de moto, desde CAFAM indicaron que, si bien las touring ofrecen el mayor nivel de confort en rutas asfaltadas, en el contexto argentino los segmentos ON/OFF —motos pensadas para combinar asfalto y caminos de tierra— y adventure concentran la mayor versatilidad. Estas configuraciones permiten combinar tramos de asfalto con caminos de ripio sin resignar estabilidad ni control, algo clave fuera de los corredores principales.

Rutas y condiciones: un factor determinante

Las condiciones de las rutas argentinas condicionan la elección. Tucci señaló que la diversidad de superficies obliga a priorizar la robustez del conjunto.

“Las suspensiones de buen recorrido, el tamaño de las ruedas y la confiabilidad mecánica pasan a ser determinantes”, indicó. También mencionó el rol de la electrónica, que debe acompañar sin interferir en la conducción.

Visokolskis relativizó el peso de la ruta como punto de partida, aunque marcó límites claros. “Si el viaje incluye tierra, no se elige una moto deportiva”, explicó. En ese sentido, sostuvo que el perfil del usuario y el tipo de recorrido terminan de definir la decisión.

Desde CAFAM también se puso el foco en el impacto del estado de las rutas sobre la elección. Según explicaron, la robustez del chasis, la calidad de las suspensiones y la presencia de frenos con ABS de doble canal se vuelven determinantes para mantener el control ante imprevistos. En ese sentido, remarcaron que los sistemas desconectables en la rueda trasera suman valor en conducción fuera del asfalto.

El confort como condición para viajar

El confort se convierte en un factor estructural cuando los trayectos se extienden. Tucci señaló que la posición de manejo debe evitar tensiones en espalda y muñecas.

También destacó la importancia del parabrisas y del asiento. “Tiene que permitir varias horas de uso continuo sin fatiga”, explicó.

Desde Okinoi, Visokolskis sumó otros elementos. “El viento desgasta mucho en viajes largos, por eso el parabrisas es importante. El asiento también influye directamente en la comodidad”, afirmó.

Además, mencionó el avance del equipamiento. “Hoy hay motos con puños calefaccionados o asientos calefaccionados, que mejoran mucho la experiencia, sobre todo en climas fríos”, comentó.

Equipamiento: qué no puede faltar

El equipamiento cumple una doble función: seguridad y practicidad. Tucci destacó la importancia de contar con soluciones de carga, como maletas o top case, y protecciones para la moto.

También subrayó la incorporación de tecnología. “El ABS (sistema antibloqueo de frenos), el control de tracción y los modos de conducción ya son parte del equipamiento esperado”, explicó.

Visokolskis puso el foco en el usuario. “La indumentaria con protección es clave: casco, campera, guantes, pantalón y botas”, indicó.

También recomendó contar con herramientas básicas y soluciones ante imprevistos. “Viajar implica estar preparado para cualquier situación”, señaló.

Respecto al equipamiento, desde CAFAM señalaron que las defensas laterales, el cubre cárter y los sistemas de maletas rígidas forman parte del equipamiento esencial para proteger tanto al conductor como a la moto. También destacaron la importancia de la iluminación LED para mejorar la visibilidad en rutas poco iluminadas y de los soportes de navegación, cada vez más necesarios en viajes largos.

Cuánto cuesta viajar en moto

El costo de acceso varía según el segmento. Tucci indicó que el punto de entrada se ubica en torno a $1.500.000.

A partir de ese nivel, la media cilindrada, entre 300cc y 500cc, aparece como el segmento más equilibrado. “Combina prestaciones, confort y costos de mantenimiento razonables”, explicó.

Por encima de ese rango, el salto se da en potencia, tecnología y equipamiento, con propuestas orientadas a usuarios más exigentes. Las motos pueden trepar hasta $7.000.000 o superar incluso ese monto, según el nivel de inversión que el usuario esté dispuesto a destinar para recorrer el país o distintos puntos geográficos.

Motos Touring Viajes Largos Un motociclista circula en ruta con una moto de perfil deportivo, una opción que prioriza rendimiento pero con menor protección y confort para viajes prolongados Pexels

Visokolskis destacó la evolución del mercado: “Las marcas de gama media se acercaron mucho a las premium en calidad y tecnología”.

En ese contexto, la relación costo-beneficio se vuelve un factor decisivo. La posibilidad de acceder a modelos más equipados sin llegar a los segmentos más altos amplía las opciones para quienes buscan viajar.

Un mercado en expansión

El crecimiento de la oferta y la diversificación de modelos modifican el perfil del usuario. La moto deja de ser solo un vehículo urbano para consolidarse como una herramienta de viaje.

La decisión de compra ya no se define solo por el precio o la marca, sino por la capacidad de adaptación al uso real. La combinación entre versatilidad, confort y costos termina de inclinar la balanza.

Tucci sintetizó ese escenario con una idea clara: “El usuario tiene que elegir una moto en función del viaje que quiere hacer y de las condiciones reales del país. La versatilidad es clave para aprovechar al máximo la experiencia”.