Autos eléctricos: talleres sin preparación, costos altos y dependencia de concesionarios

El mantenimiento es más barato, pero una falla dispara costos y tiempos. Falta capacitación y repuestos, y el servicio queda en manos de concesionarias oficiales.

ntervención sobre un auto electrificado: protocolos de seguridad, software y capacitación técnica se vuelven claves en la reparación

La transición hacia la movilidad eléctrica avanza, pero en paralelo abre un frente poco visible: el de la reparación. Mientras el discurso suele centrarse en el menor costo de uso y el impacto ambiental, en los talleres aparece otro diagnóstico. Arreglar un auto eléctrico hoy es más caro en Argentina, más complejo y, en muchos casos, imposible fuera de la red oficial.

A eso se suma una barrera de entrada clave: montar un taller preparado para este tipo de vehículos puede costar hasta un 45% más que uno convencional, por la necesidad de equipamiento específico y mayores estándares de seguridad.

El problema no pasa por el mantenimiento básico. De hecho, allí los eléctricos muestran ventaja. “En mantenimiento preventivo, con una base de 20.000 kilómetros, un vehículo eléctrico puede ser entre un 30% y un 60% más económico que uno naftero”, explicó Ricardo Sánchez , coordinador de capacitación de la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores (FAATRA).

La ecuación cambia por completo cuando aparece una falla. En especial si involucra a la batería o a los sistemas electrónicos. Precisó: “Si en ese período el eléctrico tiene un problema en la batería, el costo supera ampliamente ese ahorro inicial”.

Ahí surge el principal cuello de botella. Las baterías que hoy se comercializan en el país tienen valores que van entre u$s6.000 y u$s10.000. En algunos casos, ese monto representa cerca de la mitad del valor total de un vehículo eléctrico. La reparación deja de ser una decisión técnica y pasa a ser económica.

Un sistema cerrado y dependiente

A esa barrera se suma otra más estructural: quién puede reparar. Sánchez advirtió: “La tensión eléctrica en estos vehículos es un tema central. Tienen una batería de 12 voltios para accesorios y otra de alta tensión que puede ir de 200 a 400 voltios, con riesgo de descarga mortal”. Esa característica obliga a aplicar protocolos específicos que cada marca define.

El resultado es concreto: no cualquier taller puede intervenir. “Esos procedimientos no están hoy al alcance de todos los reparadores ni de los equipos de rescate”, señaló. En la práctica, el usuario queda atado al concesionario oficial, que concentra el conocimiento, las herramientas y el acceso a los repuestos.

Ese esquema se traduce en un sistema cerrado. Incluso cuando el vehículo está en garantía, los tiempos pueden extenderse. “Puede quedar entre 40 y 120 días fuera de circulación por falta de stock en concesionarios oficiales”, agregó Sánchez.

Capacitación incipiente y falta de reglas

La situación no es casual en estos vehículos que forman parte de la movilidad urbana y sustentable. Responde a una industria que todavía está en etapa inicial en el país. Salvador Lupo, presidente de la FAATRA, planteó que el cambio es inevitable, pero aún inmaduro. “Los eléctricos llegaron para quedarse, no podemos negarlo”, afirmó.

Hoy, el parque automotor local apenas tiene un 2% de vehículos eléctricos o electrificados, muy por debajo de otros mercados de la región. Comparó: “En Uruguay ya es del 17%, pero es un país con una extensión más fácil de recorrer y con infraestructura de carga más simple”.

Taller Mecánico Autos Eléctricos Diagnóstico digital en un vehículo: la electrónica gana peso y exige equipamiento específico para detectar fallas en sistemas cada vez más complejos Pexels

El desafío, según Lupo, no es solo tecnológico, sino también normativo. “Nos estamos capacitando, pero todo es incipiente y falta legislación. Es clave avanzar con los legisladores porque en cinco o seis años habrá autos actuales que van a empezar a presentar problemas mecánicos”, advirtió.

Esa proyección pone presión sobre el sistema de talleres. Hoy existen unos 45.000 establecimientos dedicados a vehículos convencionales en la Argentina, pero muy pocos están preparados para trabajar con eléctricos. “El gran desafío es que se puedan desarrollar talleres especializados, con acceso a repuestos y capacitación”, sostuvo.

También Lupo remarcó que el motor eléctrico, a diferencia del de combustión, tiene menos piezas móviles y menor desgaste, lo que reduce las fallas mecánicas tradicionales pero traslada la complejidad a la electrónica y a los sistemas de gestión.

En ese esquema, explicó que el foco deja de estar en el motor en sí y pasa a componentes como inversores, controladores y baterías, donde la reparación requiere mayor especialización técnica.

Costos, riesgos y barreras de entrada

Las experiencias todavía son aisladas. “Hay algunos casos en Córdoba y en pocos lugares del país, pero en general solo las concesionarias realizan el service”, indicó Lupo. Eso consolida el esquema de dependencia y limita la competencia.

Además, la adaptación no es simple ni barata. Montar un taller preparado para autos eléctricos puede costar hasta un 45% más que uno tradicional. Se requieren herramientas específicas, protocolos de seguridad y capacitación técnica constante.

El componente de riesgo también juega un rol. “Uno de los problemas es la posibilidad de incendio o explosión de una batería, algo que ya ocurrió en el mundo. Por eso, un taller debería contar incluso con una especie de piscina para contener un vehículo en caso de emergencia”, explicó Lupo.

Ese tipo de infraestructura eleva la barrera de entrada para los independientes. Mientras tanto, en otros mercados la evolución avanza a mayor velocidad. Lupo señaló: “En China, por ejemplo, una batería se puede cambiar en tres minutos. Hay que ir hacia esos modelos, pero de manera progresiva”.

El contraste con los autos a combustión sigue siendo fuerte. “El diésel no terminó. De hecho, en Europa se sigue utilizando y tiene ventajas en términos de eficiencia”, apuntó. La convivencia entre tecnologías parece inevitable en el corto plazo.

Otro punto crítico aparece fuera del taller: la infraestructura eléctrica. “Las cargas en domicilios y edificios pueden generar problemas, sobre todo en verano, cuando el sistema energético ya está exigido”, advirtió. Ese factor también condiciona la experiencia del usuario.

Taller mecánico Autos Taller tradicional: la mecánica convencional sigue vigente, con procesos más conocidos y menor barrera de entrada en herramientas

En este contexto, el negocio del mantenimiento cambia de lógica. Los eléctricos requieren menos intervenciones rutinarias, pero cuando surge un problema, el impacto económico es mucho mayor. La previsibilidad del gasto se reduce.

Desafíos

Para los talleres independientes, el desafío es doble: invertir en capacitación y equipamiento sin una demanda todavía masiva. Para los usuarios, el escenario implica mayor dependencia y menos opciones.

La transición ya está en marcha, pero el sistema de reparación todavía no acompaña al mismo ritmo. El resultado es un mercado fragmentado, con costos elevados y tiempos de respuesta largos.

La clave, coinciden en el sector, pasa por anticiparse. Formación técnica, regulación clara y acceso a repuestos serán determinantes para evitar que el service de autos eléctricos se convierta en un cuello de botella.

Laureano Díaz Juncos, del Taller Mecánico El Más Rápido, puso el foco en la infraestructura mínima que hoy requiere un taller para operar con este tipo de unidades. Señaló que "no alcanza con herramientas tradicionales: se necesitan equipos de diagnóstico específicos, elementos de protección personal para alta tensión, sistemas de aislación, instrumental para verificación de baterías y dispositivos para desconexión segura".

También remarcó la importancia de contar con zonas delimitadas de trabajo y protocolos claros para intervenir sin riesgos.

Además, advirtió que "la inversión no es solo en equipamiento, sino en capacitación constante del personal. Explicó que trabajar con sistemas de entre 200 y 400 voltios exige formación técnica continua y estándares que hoy no están generalizados en el sector". A su entender, el taller que no avance en ese proceso quedará fuera del mercado en pocos años, a medida que aumente el parque de vehículos eléctricos.

Díaz Juncos concluyó: "El cambio tecnológico exige una adaptación urgente del sector, porque de lo contrario el usuario seguirá sin alternativas reales fuera del circuito oficial".