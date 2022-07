Buenas prestaciones y gran confort de marcha

3| El interior presenta menos cambios que su rediseño externo. La principal novedad pasa por el instrumental con un de fácil lectura. También es nuevo el volante. Hay espacio suficiente en las plazas delanteras y los materiales y terminaciones – por ejemplo en los tapizados - son de calidad. Viene con techo corredizo. El espacio en las plazas traseras no está entre los más generosos.

4| Está equipada con el ya conocido motor 2.3 bi turbodiésel de 190 cv, con caja automática de siete velocidades. En este caso se trata de la versión Platinum. Ofrece cuatro modos de manejo: estándar, Sport, Off Road y TOW, para remolque.

5| La nueva Frontier ofrece un andar muy confortable. Los cambios en la amortiguación que suma este rediseño acentúan una suspensión blanda. Eso le otorga un andar muy amigable sobre el asfalto o en el manejo urbano. El motor responde de forma progresiva y es bastante silencioso. La dirección hidráulica se siente un poco pesada en maniobras de estacionamiento o en espacios reducidos.

6| El nuevo chasis la convierte en una pickup más sólida que la versión anterior. Responde bien fuera del asfalto y la tracción 4x4 permitirá desenvolverse con eficiencia en el off road. Tal vez no sea la más dura del mercado pero los cambios en el chasis la beneficiaron. No es una “chata” extrema – la potencia del motor explica eso – pero es una excelente combinación para el uso urbano y de recreación, con buenas prestaciones y mucho confort de marcha.

7| La respuesta progresiva del motor ofrece un consumo razonable de poco más de 10 litros cada 100 km en ruta y por arriba de 11 en ciudad.

8| En materia de seguridad, la nueva Frontier incorpora una serie de asistencias para el conductor como alerta de riesgo de colisión o frenado autónomo de emergencia, entre otros. Cuenta con seis airbags.

9| En cuanto al confort, cuenta con una pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas que conecta con sistemas Android Auto y Apple CarPlay, bluetooth, reconocimiento de voz y navegador. Climatizador, salidas de aire para asientos traseros. Las butacas son calefaccionadas.

10| La nueva Frontier Platinum ofrece cinco años de garantía o 150.000 kilómetros y cuesta $10.573.500