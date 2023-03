Una pickup equilibrada y buen nivel de confort

3| En cuanto al interior, son pocos los cambios respecto al diseño. Los tapizados son de cuero y tiene techo corredizo panorámico. La columna de dirección sólo se ajusta en altura. Cuenta con una pantalla multimedia de ocho pulgadas. También tiene alfombras especiales para esta edición. En la parte posterior, el piso elevado obliga a mantener las piernas un poco recogidas.

4| Estado equipada con un motor 2.3 biturbo diésel de 190 caballos y 450 Nm de torque, acompañado con una caja de cambio automática de siete velocidades. Tiene tracción 4x4 desconectable.

5| La Alaskan Outsider está pensada más como un vehículo de esparcimiento que para el trabajo y para un público que combinará el uso urbano con la ruta y la posibilidad de aventurase al off road. Tiene un andar confortable y una suspensión equilibrada que la favorece en ambos ámbitos. El motor se siente algo ruidoso al ponerlo en marcha, pero se acomoda con el andar.

6| En el off road se muestra eficiente, aunque no es de las “chatas” más extremas. No cuenta con bloqueo mecánico de diferencia trasero que le permitiría una mayor exigencia. Pero se trata de un vehículo pensado para un público que tampoco está preparado para los desafíos más difíciles.

7| La caja de velocidad es eficiente y logra su mejor respuesta a medida que suben las revoluciones. Acelera de 0 a 100 km/h en unos 12 segundos y tiene un consumo promedio de entre 10 y 11 litros cada 100 km.

8| Ofrece de serie seis airbags, control de estabilidad y control de tracción. También asistente de ayuda en pendientes para ascenso y descenso y anclajes Isofix.

9| En cuanto al confort, cuenta con cargador inalámbrico para celulares, encendido mediante botón, butacas con ajustes eléctricos, sistema de visión de 360 ° y techo corredizo, entre otros.

10|El precio de esta versión es de $14.841.500 y ofrece una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros. Con la compra de esta versión viene de regalo una bicicleta Renault Outsider de 29 pulgadas de rodado, frenos a discos y 18 velocidades. Una propuesta para disfrutar el tiempo libre.