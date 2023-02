Berlín, con un “Juicio” impecable

El primer montaje de ocho horas se redujo después a cinco, para terminar en los 177 minutos actuales. El resultado no es una “crónica” de los hechos, organizada temporalmente, sino una “historia” armada por el director, con el énfasis puesto en los testigos del juicio, que sólo se ven de espaldas, por la ubicación de las cámaras. Esa invisibilidad de los rostros resulta, paradójicamente, muy eficaz. La mayoría de las tomas son de planos medios y largos. A través del montaje, el realizador comunica al espectador dónde pone el énfasis. Al ser un documental sin narrador en off ni entrevistados, la perspectiva del director surge entonces de su selección de imágenes, que va “creando” espacios emocionales con los relatos de los testigos sobrevivientes en centros militares clandestinos. Los argumentos de la defensa y la fiscalía están minimizados, y al no darse los nombres de quienes hablan –como es usual en documentales de investigación– las individualidades no se registran.

El material audiovisual no es elocuente en sí mismo, por las circunstancias e infraestructura de producción. El mismo desafío tuvo el documentalista israelí Eyan Sivan en “El especialista” (1999), sobre el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, trabajando sobre 350 horas de material televisivo. En ambos casos, si bien los realizadores están confinados por el material (no filman nada nuevo), en el proceso de montaje es donde realmente arman la historia. La “banalidad del mal”, frase de Hannah Arendt, que escribió sobre el juicio, es lo que surge del montaje de esas imágenes en blanco y negro, anodinas en sí mismas, de un funcionario nazi. La estrategia del realizador argentino es reemplazar la cronología por bloques temáticos.

El realizador mantuvo un diálogo animado con el público luego de la película. La presentación inicial corrió por cuenta del diputado Leandro Santoro, celebrando a Raúl Alfonsín como el héroe que salvó la frágil democracia argentina. Interesa notar que “El Juicio” entró en la red internacional de financiación, talleres y apoyo de organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, incluyendo el Sundance Institute, la Fundación Ford y el programa Mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. “El Juicio” es un referente importante para las nuevas generaciones, no sólo porque ilustra el episodio con que se cierran los violentos años setenta, sino por las preguntas que invita a generar.