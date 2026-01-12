Un médico del Hospital San Martín de La Plata fue suspendido este lunes por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por dichos antisemitas y de extrema violencia en redes sociales. El doctor Miqueas Martínez Secchi, residente de terapia intensiva, además fue denunciado por el abogado Jorge Monastersky, que reclamó su inhabilitación.
Un médico del Hospital San Martín de La Plata fue suspendido por dichos antisemitas en redes sociales
Miqueas Martínez Secchi, residente de terapia intensiva, fue denunciado penalmente por instigación a cometer delitos, apología del crimen y violación de la Ley Antidiscriminatoria.
-
Qué es un meteotsunami: el fenómeno marítimo que provocó una muerte en Santa Clara del Mar
-
Tragedia en Santa Clara del Mar: una ola gigante causó una muerte y dejó 35 personas heridas
La presentación quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y solicita la investigación de los hechos bajo la presunción de instigación a cometer delitos, apología del crimen y violación de la Ley Antidiscriminatoria (23.592).
La denuncia administrativa y judicial contra el profesional llegó luego de que escribiera en su cuenta de X que "a los judíos no hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”.
El mensaje se difundió en redes sociales luego de que el analista internacional Daniel Lerer expusiera en X una serie de publicaciones con contenido considerado de extrema violencia y antisemitismo.
Los comentarios llegaron al abogado que luego presentó la denuncia y reclamó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que lo expulsara de la institución. "¿Con qué tranquilidad una persona que es de la colectividad judía se va a dejar atender con esa persona?”, cuestionó el letrado este lunes durante una entrevista radial para El Observador.
Nicolás Kreplak repudió los dichos antisemitas del médico y confirmó su suspensión
Finalmente, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, repudió los dichos del médico y confirmó que efectivamente había sido suspendido del hospital. "Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina", sentenció el funcionario bonaerense a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.
Respecto a la situación de Martínez Secchi, el ministro precisó: "Por este mensaje coincidente con otros comportamientos previos, que ahora adquieren relevancia, el médico residente del Hospital San Martín de La Plata que realizó esas manifestaciones públicas se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación".
En otro tramo de la publicación remarcó que en el campo de la salud es "indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo" y señaló que "el mismo repudio e inmediato accionar corresponde en cualquier caso de racismo contra comunidades mapuches, originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa".
Dejá tu comentario