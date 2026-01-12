Un médico del Hospital San Martín de La Plata fue suspendido por dichos antisemitas en redes sociales + Seguir en









Miqueas Martínez Secchi, residente de terapia intensiva, fue denunciado penalmente por instigación a cometer delitos, apología del crimen y violación de la Ley Antidiscriminatoria.

Un médico del Hospital San Martín de La Plata fue suspendido por comentarios antisemitas.

Un médico del Hospital San Martín de La Plata fue suspendido este lunes por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por dichos antisemitas y de extrema violencia en redes sociales. El doctor Miqueas Martínez Secchi, residente de terapia intensiva, además fue denunciado por el abogado Jorge Monastersky, que reclamó su inhabilitación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presentación quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y solicita la investigación de los hechos bajo la presunción de instigación a cometer delitos, apología del crimen y violación de la Ley Antidiscriminatoria (23.592).

La denuncia administrativa y judicial contra el profesional llegó luego de que escribiera en su cuenta de X que "a los judíos no hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”.

El mensaje se difundió en redes sociales luego de que el analista internacional Daniel Lerer expusiera en X una serie de publicaciones con contenido considerado de extrema violencia y antisemitismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danilerer/status/2010733232552321167&partner=&hide_thread=false URGENTE, FUE SUSPENDIDO Y SERA SUMARIADO Miqueas Martínez Secchi @miqveas_, el médico de terapia intensiva del Hospital General José de San Martín de La Plata que pedía cortar las yugulares y carótidas a los judios. pic.twitter.com/Fk5NYKppxR — Dani Lerer (@danilerer) January 12, 2026 Los comentarios llegaron al abogado que luego presentó la denuncia y reclamó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que lo expulsara de la institución. "¿Con qué tranquilidad una persona que es de la colectividad judía se va a dejar atender con esa persona?”, cuestionó el letrado este lunes durante una entrevista radial para El Observador.

Nicolás Kreplak repudió los dichos antisemitas del médico y confirmó su suspensión Finalmente, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, repudió los dichos del médico y confirmó que efectivamente había sido suspendido del hospital. "Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina", sentenció el funcionario bonaerense a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X. Respecto a la situación de Martínez Secchi, el ministro precisó: "Por este mensaje coincidente con otros comportamientos previos, que ahora adquieren relevancia, el médico residente del Hospital San Martín de La Plata que realizó esas manifestaciones públicas se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación". En otro tramo de la publicación remarcó que en el campo de la salud es "indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo" y señaló que "el mismo repudio e inmediato accionar corresponde en cualquier caso de racismo contra comunidades mapuches, originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/2010749187655139366&partner=&hide_thread=false Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud.



La salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es… — Nicolás Kreplak (@nkreplak) January 12, 2026