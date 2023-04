Cannes volverá a reunir prestigio y celebridades en su competencia

El film del director de “El custodio” y “El descanso” cuenta con actuaciones de Esteban Bigliardi, Margarita Molfino, Daniel Elías y Cecilia Rainero. Se centra en dos empleados de un banco en Buenos Aires que quieren robar la suma de dinero equivalente a todos los sueldos que ganarían hasta jubilarse.

“Los colonos”, con actuación de Rafael Spregelburd, cuenta la historia en el siglo XIX de Segundo, un mestizo chileno; Maclenan, un militar inglés y Bill, un mercenario estadounidense, quienes encaran una expedición a caballo para delimitar y reclamar tierras.

En las últimas semanas, el Festival ya había anunciado algunas presencias, como el regreso de Martin Scorsese con “Killers of the Flower Moon”, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, 38 años después de ganar el premio al mejor director con “Después de hora”. También se lanzará “Indiana Jones y el dial del destino”, dirigida por James Mangold, con Harrison Ford, y un cortometraje de Pedro Almodóvar, “Strange Way of Life”, con Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Luego de ser criticado por no destacar a más mujeres en su programación, este año Cannes batirá su propio récord con seis películas de directoras (el año pasado fueron cinco). Serán “La Chimera”, de Alice Rohrwacher; Club Zero, de Jessica Hausner; L’Ete Dernier, de Catherine Breillat; Anatomie d’une chute, de Justine Triet; y el documental de Kaouther Ben Hania Les Filles D’Olfa.

Thierry Frémaux, el director del Festival, presentó en la conferencia de prensa en Champs Élysées a su nueva presidenta, Iris Knobloch, y explicaron que habían hecho una selección sobre 2 mil films presentados.

Entre las muchas estrellas hollywoodenses que llegarán a la Costa Azul, se cuentan al elenco de la película de Anderson, “Asteroid City”, protagonizada por Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson y Tilda Swinton; Todd Haynes con “May December”, con Natalie Portman y Julianne Moore, y se presentará “The Idol”, de HBO, serie dirigida por el músico Weeknd.

Se aguarda con expectativa un cortometraje de Pedro Almodóvar y “Cerrar los ojos”, el primer film de ficción del español Víctor Erice en 30 años.