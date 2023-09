Carlos Melconian vs. Javier Milei: los cruces por la dolarización llegaron a redes sociales

El ex director del Banco Nación -durante la gestión de Mauricio Macri -, inició ironizando el video ironizando: "Querido Javier, un gusto hablar contigo. Veo que has venido al debate". Luego, opinó: "Te confundís, alguien te dijo o vio la palabra ' dolarización ' en una nota y te zambulliste".

"Quiero insistirte por enésima vez, no es por las cuentas bien o mal, o todas esas cosas que estás diciendo. Me invitás a comer fideos con tuco, voy y no tenés ni fideo ni tuco", ejemplificó y le pidió que "no engrupa a la gente. No se puede dolarizar. Eso es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo".

Finalmente, el economista de Juntos por el Cambio afirmó que "la dolarización o la bimonetariedad es un pedacito de un programa y de un plan. ¿Cuál es un programa y tu plan?".

Javier Milei en el debate sobre el impuesto a las Ganancias

Durante el debate por la eliminación de una categoría del impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados, Javier Milei -en su rol de legislador nacional- tomó la palabra y consideró que "el Estado es una organización criminal y violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuesto, y por lo tanto los impuestos son un robo. Voy a estar de acuerdo con cualquier iniciativa que conste en bajar impuesto".

Después de asegurar que "los impuestos son una remora que la esclavitud: la esclavitud no es, ni más ni menos, que 100% de impuestos. Por lo tanto bajar impuestos es devolverle la libertad a los ciudadanos", explicó que hay que tender a un modelo en el que "bajemos los impuestos y bajemos el gasto público para que no aumente el déficit fiscal".

En ese sentido, indicó que el impuesto a las ganancias "me parece aberrante" porque "no permite la asignación de recursos eficientemente sino que además penaliza la acumulación de capital, que se termina manifestando en menos puestos de trabajo, menos productividad y menores salarios". "Es un delirio descomunal tratar al salario como ganancia", añadió.

Posteriormente, hizo un análisis coyuntural de la propuesta, en la que fue crítica hacia el oficialismo: "El gobierno va a tratar de sacar de esto un rédito electoral. Va a creer que la gente es tonta". A su vez, dijo le "llama la atención el planteo de la oposición amarilla" de votar en contra, y atribuyó esta postura a que están presionados porque "las tapas de los diarios no los quieren ver votando algo con el kirchnerismo, pero les recuerdo que le aprobaron el presupuesto con déficit fiscal, que es algo inmoral".

"Afortunadamente se está viendo un cambio de época. Aparece una nueva fuerza que grita libertad", concluyó.