Conmoción en Ushuaia por la muerte de un guía y una turista uruguaya en el glaciar Vinciguerra + Agregar ámbito en









Los restos fueron localizados en el sector más alto de la exigente ruta y los investigadores presumen que sufrieron una caída fatal.

Las autoridades de Tierra del Fuego confirmaron el fallecimiento de dos personas en la zona superior del glaciar Vinciguerra.

Las autoridades de Tierra del Fuego confirmaron el fallecimiento de dos personas en la zona superior del glaciar Vinciguerra. Las víctimas fueron reconocidas como un guía turístico local y una turista de nacionalidad uruguaya. El trágico suceso ocurrió en un sendero de alta complejidad, caracterizado también por ser uno de los más concurridos en el sector norte de Ushuaia.

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Fueron identificados como Emiliano Feidas, un guía local de unos 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25. La alarma se encendió el lunes por la noche cuando medios locales reportaron que ambos no habían regresado a la base a la hora prevista. De inmediato se activó el protocolo de emergencia, y los rescatistas de la Comisión de Auxilio de Ushuaia comenzaron un complejo ascenso nocturno con visibilidad reducida. Tras intensas horas de búsqueda, las cuadrillas lograron localizar los cuerpos en la sección más alta del glaciar.

El rescate se llevó a cabo bajo un clima hostil y en una geografía sumamente compleja. El ascenso al glaciar Vinciguerra demanda una excelente condición física debido a su alto nivel de dificultad: exige una caminata de unas ocho horas para completar un trayecto de aproximadamente 14 kilómetros, entre ida y vuelta.

muerte ushuaia 2 Los operativos en alta montaña requieren coordinación, experiencia y equipamiento especializado para asistir o recuperar personas en áreas remotas. Archivo - Comisión de rescate de Ushuaia

Muerte en Ushuaia: operativo e investigación El operativo de búsqueda se inició tras la denuncia de la madre del guía, quien reportó que la excursión al norte de Ushuaia no había regresado a la hora prevista. Cerca de la 1:00, miembros de la Comisión de Auxilio confirmaron el hallazgo de los dos cuerpos en la zona superior del glaciar.

Aunque la principal hipótesis apunta a que ambas personas sufrieron una fuerte caída, las autoridades mantienen la cautela a la espera de los reportes oficiales, mientras las tareas de recuperación continúan en el lugar. Se anticipa que el traslado de los cuerpos se llevará a cabo durante la mañana de hoy con el soporte de un helicóptero.

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