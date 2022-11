Ciencia ficción, con la pretensión de film-arte

Por supuesto, como sospechará todo conocedor del cine fantástico, las plantas en estas películas no provocan felicidad sino una invasión a la personalidad de los seres humanos convirtiéndolos en otra cosa. La premisa no está mal como variación fría y cerebral de los extraterrestres vegetales de la obra maestra de Don Siegel sobre paranoia anticomunista, “Invasion of the Body Snatchers” (una de las películas con mas remakes y copias de la historia del cine), Pero el resultado no está a la altura, e incluso deja bien parada a la insulsa y muy mediana versión con Nicole Kidman.