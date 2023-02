Cinco exgobernadores pugnan por volver a comandar sus distritos

De 1983 a esta parte cinco gobernadores del PJ y misma cantidad de radicales ocuparon el cargo principal. Cornejo tendrá así la posibilidad de desempatar, con cartas a favor aunque en medio de tensiones con el PRO (ver página 16). “Esto no es un desafío personal sino colectivo, Mendoza es una provincia con bajísima propensión al autoritarismo...”, sostuvo el presidente del bloque de senadores de la UCR en la Cámara alta. Y agregó: “Mendoza no es antiperonista, lo que no soporta es el populismo, el kirchnerismo, y en eso sí hay un fuerte rechazo”.

Cornejo busca retomar el ciclo iniciado por él mismo cuando postuló a Suarez como su sucesor, quien ahora lo acompañará en las recorridas que sean necesarias para apuntalar su carrera electoral. El inicio se dio en San Rafael, cuna del PJ local.

Con apoyo extra

No será el único exmandatario que intentará retornar. En Río Negro, el senador Alberto Weretilneck volverá a postularse por el oficialismo para reemplazar a la actual mandataria, Arabela Carreras. Y las posibilidades de volver a quedar al frente, tras ocupar el cargo entre 2012 y 2019, son altas.

El exgobernador contará con el apoyo de la UCR, que ya votó en convención provincial su acompañamiento y expuso las diferencias claras con el PRO. “Dialogar es el verdadero cambio adonde debemos ir en Río Negro. Siempre es fácil acordar con los iguales, con quienes piensan parecido; lo desafiante es acordar con quien piensa distinto; hacer el esfuerzo de buscar puntos en común y generar nodos que nos aproximen a las coincidencias”, sostuvo el representante de Juntos Somos Río Negro en la Cámara alta.

Otro que se sumará al plan regreso es Adolfo Rodríguez Saá. El exgobernador de San Luis entre 1983 y 2001 busca pelear con Jorge “Gato” Fernández, el aspirante de su hermano y actual mandamás local, Alberto Rodríguez Saá. Y la novedad que hubo en los últimos días es que lo hará por afuera del lema del PJ

“Es un año de decisiones electorales y si el partido oficialista nos sigue restringiendo con límites mezquinos, daremos la batalla en la forma más contundente que podamos”, había avisado Adolfo en su momento. Y confirmó, a través de un comunicado que lleva su firma, que finalmente irá por su cuenta.

Puertas “cerradas”

“Hemos hecho todos los esfuerzos para lograrla (la unidad), tal como lo establecimos en la Asamblea abierta del 31 de enero; se han cumplido todos los plazos establecidos, hemos hecho todos los esfuerzos, nos han cerrado todas las puertas”, fue el planteo.

En una situación parecida pero no igual, el diputado nacional José Luis Gioja volverá a postularse por cuarta vez en San Juan. Pero en este caso por dentro del lema del peronismo. De esta manera se evitará la división de votos del Frente de Todos. El exmandatario competirá de manera directa con el actual mandamás, Sergio Uñac, quien buscará su tercer período.

También Misiones tiene su vuelta. Se trata del diputado provincial y exmandatario Hugo Passalacqua. “Misiones es reconocida en todo el Mercosur como la locomotora del NEA gracias al emprededurismo, la producción y el trabajo”, manifestó el representante del Frente Renovador de la Concordia, quien busca suceder a Oscar Herrera Ahuad y extender el dominio de la fuerza en la provincia.

En paralelo, un capítulo aparte es el del ahora exjefe de Gabinete nacional peronista Juan Manzur, quien acaba de dejar su lugar como funcionario nacional para volver a Tucumán como primer mandatario con el foco puesto en realizar la campaña pertinente para presentarse en los comicios, en esta oportunidad, como número dos de Osvaldo Jaldo.