Clásico de Pink Floyd celebra medio siglo

Si bien incluye grandes canciones como “Time”, “Us And Them” y “Money” lo que convirtió a “The Dark Side of the Moon” en uno de los mejores álbumes de la historia del rock es cómo integra sus temas en una fabulosa maquinaria sonora con efectos de sonido y texturas electrónicas inéditas e irrepetibles. Si bien hace décadas que este álbum, que batió récords nunca vistos en el primer puesto de ventas de LP, viene siendo objeto de reediciones y tratamientos de luxe, los coleccionistas estaban esperando la salida de este box set que celebra el medio siglo de la obra cumbre de Roger Waters, David Gilmour, Rick Bright y Nick Mason. El resultado no es tan sorprendente, dado que lógicamente los outakes y rarezas se agotaron hace tiempo, sobre todo después de la “immersion edition” de 2011. Aquí tenemos básicamente la mezcla original del disco de 1973 más otro entero dedicado exclusivamente a la porción de un famoso show en el estadio de Wembley al año siguiente, donde tocaron íntegro el álbum en el mejor momento de la banda, y que ahora está remasterizado de modo óptimo, por lo que esta inclusión justifica esta caja. Entre las opciones del medio siglo de “El lado oscuro de la luna” se incluye un flamante blue ray y hasta una versión mezclada en Dolby Atmos.