Comedia a la francesa con deliciosos diálogos

Lo de ellos, está claro y acordado, será una relación pasajera. El problema es que disfrutan tanto de la mutua compañía que en algún momento puede pasar por sus cabezas, y sus corazones, la idea de formalizar otra cosa. No lo dicen, solo vemos que cada uno por su lado detendrá su camino, como a punto de tomar una decisión, mientras la cámara se les acerca discretamente. No lo dicen, la relación sigue, la película sigue largo tiempo más, alguien más aparece, no vamos a contar lo que pasa.