Comic Con: la fantasía tuvo su fiesta durante tres intensas jornadas

“Tuvimos la suerte de construir la baticueva completa, algo que, con todo el respeto del mundo, ni Tim Burton hizo. Tenemos la Copa del Mundo y construimos la única baticueva entera. ¡Vamos Argentina!”, dijo Andy. Jugaron con la intriga y adelantaron también imágenes del film. En otra parte agregó “Mi contacto con los comics se había perdido, de chiquito los leía, pero después ya no. Cuando, después de ‘It’, me ofrecieron esta película, me puse al día con el personaje, y me di cuenta de que había escritores que le habían dado profundidad, por un trauma infantil, que generó un personaje más interesante”.