Confirman maniobra de sobrefacturación de importaciones tras aplicar acuerdo de intercambio de información tributaria

pesada. La maquinaria pesada importada tenía por destino operaciones en Vaca Muerta pero disparó la primera alerta por no coincidir sus valores con los informados en la operación de exportación desde Estados Unidos.

Vaca Muerta, una importación de maquinaria pesada sobrefacturada, un conglomerado de empresas ocultas que triangulaban operaciones y dos sociedades de Bolsa. Son todos los ingredientes que alberga la primera investigación judicial que logró comprobar todos los extremos del “rulo importador”, pero con el agregado de que la confirmación del monto y el circuito del dinero involucrado llegó de la mano de uno de los acuerdos de intercambio de información tributaria que suscribió la Argentina. La causa se había iniciado a mediados del año pasado, luego de la denuncia de la AFIP-Aduana contra la firma NRG Argentina SA que había recurrido a dólares al valor oficial para concretar una serie de importaciones desde los Estados Unidos por bienes de capital por u$s 232 millones entre enero de 2019 a junio 2022. El supuesto objetivo era el ingreso de equipamiento para el montaje y la puesta en funcionamiento de “una planta para producir arenas silíceas”, un insumo vital para sostener el proceso de producción en Vaca Muerta que ha ido incrementando su demanda para el fracking. Sin embargo, parte de ese dinero sacado del país terminó de regreso, siendo liquidado en el mercado a valores de Contado con Liquidación (CCL).

La primera alerta para las autoridades surgió luego del inicio de una fiscalización por el alto monto involucrado que arrojó “sustanciales diferencias” con los valores declarados por NRG que había recurrido a beneficios fiscales contenidos en la Ley de Minería para traer a la Argentina bienes de gran porte. El proveedor era Marull Heavy Equipment LLC, una firma afincada en los Estados Unidos. La operación sospechada era por un giro de u$s 43 millones que fueron liberados por el BCRA a valor oficial para concretar la operatoria. El hallazgo fue que Oscar Guercio -uno de los accionistas de NRG Argentina SA- era a su vez el apoderado en la cuenta que administraba Marull en un banco estadounidense. Desde allí partieron poco más de u$s 37 millones que regresaron al país transferidos hacia una cuenta de Allaria y que terminaron liquidadas con una cotización de dólar CCL. Un rulo perfecto pero que al quedar al descubierto motivó el congelamiento inmediato de todos los activos involucrados. Es la primera vez que una maniobra de estas características puede ser confirmada a través de un acuerdo de intercambio (TIR) que completó las piezas faltantes y le permitió a la justicia conocer no solo el destino de los fondos, sino la coincidencia en quienes estaban por detrás de las compañías en el exterior y sus movimientos bancarios, aunque las operaciones hubiesen sido anteriores. Funcionó con retroactividad, lo que es una novedad.