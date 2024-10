Cristina Kirchner: "Milei no le pudo pasar la motosierra a la AUH sino que, ante el desastre económico, tuvo que duplicarla"

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner , utilizó sus redes sociales para cruzar nuevamente al presidente Javier Milei, en medio de la campaña por la presidencia del Partido Justicialista, y para conmemorar los 15 años del lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo. "El gobierno de Milei no sólo no le pudo pasar la motosierra sino que, ante el desastre económico y social que está provocando con sus políticas, tuvo que duplicarla respecto del monto que cobran por hijo los trabajadores formales", analizó.

A través de su cuenta personal de X, la ex mandataria publicó un texto en el que rememoró el lanzamiento la Asignación Universal por Hijo. Además, la dirigente del peronismo también aprovechó la ocasión para esbozar su crítica sobre el rumbo económico del oficialismo.

En su mensaje, la exmandataria destacó que "al ser una remuneración de carácter universal y complementaria con el mundo del trabajo registrado", la misma "constituyó una política social reconocida a nivel global no sólo por resultado, sino por modo de implementación: sin intermediaciones y en forma directa a cada niño y niña hasta los 18 años".

"Tan importante ha sido este instrumento de política social para los sectores vulnerables, que el gobierno de Milei no sólo no le pudo pasar la motosierra sino que, ante el desastre económico y social que está provocando con sus políticas, tuvo que duplicarla respecto del monto que cobran por hijo los trabajadores formales, desenganchándola así de un sistema virtuoso de fomento al trabajo y dando origen a una nueva desigualdad", disparó luego sobre las medidas de Javier Milei en referencia a esta política.

Por último, Cristina Kirchner concluyó: "La enorme diferencia entre hoy y hace 15 años, es que en aquel momento los trabajadores registrados del primer tramo salarial que cobraban el mismo monto de asignación por hijo que la AUH, NO ERAN POBRES. Que la cuenten como quieran".

Ricardo Quintela presentó una cautelar para poder competir en la interna del PJ

El mensaje de Cristina Kirchner llega en medio de un clima tenso en el peronismo. Ayer, los apoderados de la lista que encabeza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentaron una medida cautelar en la Justicia Federal con el objetivo de que se habilite su candidatura para competir en la interna del Partido Justicialista (PJ).

El recurso de apelación contiene las firmas de Jorge Raúl Yoma, Daniel Hugo Lleramnos y Sandra Inés Vanni, apoderados de la lista "Federales un grito de corazón" y se opone a la Resolución Nro. 6 de esa Junta, de fecha 24 de octubre de 2024 -notificación en la pagina web oficial- con la finalidad de su elevación al Juzgado Federal con competencia Electoral, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación exponemos. Sobre esto, el texto rechaza "la recusación planteada; y el recurso de reposición deducido por encontrarse lo decidido ajustado a derecho y no conceder la apelación subsidiaria.

Cristina Kirchner y Quintela.jpg Fuego cruzado en el peronismo mientras se determina que pasará con la lista de Quintela.

"No suspender el curso de este proceso electoral, debiendo proseguir el mismo según su estado; Cuarto: No oficializar la lista “Federales, un grito de corazón” por no reunir los requisitos reglamentarios", entre otros.

De esta manera, el espacio liderado por el riojano exige que se revoque la Resolución citada por ser manifiestamente violatoria de las disposiciones de la Cámara Electoral Nacional y afectar derechos y garantías constitucionales y políticas fundamentales, dejando reservado el Caso Federal (art. 14 de la ley 48 en virtud de la vulneración de las garantías constitucionales), dictándose durante la sustanciación del presente Medida Cautelar de no Innovar.

"Se deja pedida además, Instrucción Suplementaria a los fines de que puedan declarar como testigos de la presentación documental del 19 de noviembre de 2024 a la hora 23:51. Todo ello de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen", argumentó la presentación.

El texto agrega, además, que la "resolución de la Junta Electoral al rechazar la oficialización de la Lista que representamos, causa gravamen irreparable pues afecta derechos políticos y garantías constitucionales, a candidatos y electores. ya que de lo contrario se convalidaría lo resuelto por la Junta Electoral del Partido Justicialista, al rechazar la Oficialización de la lista “Federales, un grito de corazón”.