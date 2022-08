Demi Lovato se hartó, pero de la mejor forma

“Vine por el trauma, me quedé por el drama” canta la estrella pop Demi Lovato en “Freak”, el tema que explota como ninguno en este formidable disco “Holy Fvck”, sin duda el mejor de su popular pero no siempre bien estimada carrera. Da la sensación de que, un poco harta de que los chismes y noticias de tabloides y redes sociales opaquen su carera profesional, o sea su música, la ex estrella infantil pateó el tablero y concibió este álbum que, a diferencia de tanta música que hoy se produce para que se consuma rápidamente en las plataformas digitales a través de singles aislados, forma un todo que tiene algo para decir, o sea que funciona como un álbum que no sólo contiene hits sino también un concepto. Son 15 tracks sin desperdicio, algunos en los que Demi Lovato está acompañada por Yungblud o Dead Sara, y que si bien incluye algunas sólidas baladas con elementos rockeros, se luce especialmente con la mezcla de pop, tecno y punk que sin duda detonará más que bien cuando la Lovato toque este álbum en sus shows en vivo.