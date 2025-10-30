Prohíben el ingreso a las canchas a un hincha de Colón por intentar colarse y provocar disturbios







La sanción, publicada este jueves en el Boletín Oficial, impide al aficionado asistir a eventos deportivos durante nueve meses. El hecho ocurrió en el estadio Brigadier López durante un partido de la Primera Nacional.

Colón de Santa Fe sufrió el descenso y pidió a la AFA que lo anule.

El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción de concurrencia a espectáculos deportivos en todo el país para un hincha de Colón de Santa Fe, tras un incidente ocurrido en el estadio Brigadier General Estanislao López durante un encuentro de la Primera Nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1258/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, alcanza a David Fabián Rolón, quien fue detenido por la Policía de Santa Fe luego de intentar ingresar sin entrada y generar disturbios en los accesos al partido ante Estudiantes de Río Cuarto, disputado el 8 de septiembre.

aviso_333658 Como consecuencia, Rolón no podrá ingresar a ningún estadio durante nueve meses, plazo que comenzará a regir desde la fecha de publicación de la norma.

El caso se originó a partir de una solicitud de la Coordinación de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que remitió a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos de la cartera nacional las actuaciones policiales correspondientes.

Según el texto oficial, la medida busca evitar la presencia de personas consideradas riesgosas para la seguridad pública en espectáculos futbolísticos. Por ello, se dispuso el registro del sancionado en el programa Tribuna Segura, bajo la figura de restricción de concurrencia administrativa.

Durante este año, el Ministerio de Seguridad aplicó otras sanciones similares a simpatizantes del club santafesino. La más reciente fue el 9 de octubre, cuando se prohibió el ingreso a un grupo de hinchas que encabezaron una protesta en el predio de entrenamiento del plantel profesional, donde se registraron enfrentamientos con la policía y un jugador juvenil resultó herido por un piedrazo. En aquella ocasión, los disturbios derivaron en la detención de tres personas, acusadas de daño calificado y resistencia a la autoridad, y motivaron nuevas restricciones de acceso a los estadios para los involucrados.