Abierto de Australia: Djokovic venció a Mannarino y clasificó a cuartos de final

"Por supuesto, es duro para él, pero también para mí poder no pensar en eso (...) Me alegré de haberme quitado eso de encima (...) luego me centré en lo que tengo que hacer para cerrar el partido".

DJokovic se medirá ante Fritz en cuartos de final

Djokovic se enfrentará a Fritz en su partido 58 de cuartos de final de un Grand Slam, un récord que el número uno del mundo comparte ahora con Roger Federer, en busca de su vigésimo quinto gran título individual.

El estadounidense jugó un excelente partido para vencer al séptimo cabeza de serie, el griego Tsitsipas, por 7-6(3), 5-7, 6-3 y 6-3, pero llegará con un récord de 0-8 a sus primeros cuartos de final del Abierto de Australia.

"En cuanto a jugar contra mí, (Djokovic) nunca ha tenido una razón para cambiar lo que está haciendo o cambiar de estrategia, porque siempre ha ido a su favor", dijo Fritz.