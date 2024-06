Agustín Canapino obtuvo su mejor resultado del año en la IndyCar

Agustín Canapino marchaba 10° en el GP de Detroit de la IndyCar e igualaba su performance top (lo consiguió en Thermal, en una fecha no puntuable), pero un toquecito a la pared hizo que decayera su rendimiento y finalizara 12° en Estados Unidos.

El ganador de la prueba, que tuvo incidentes varios y cinco cambios de mando, fue el neozelandés Scott Dixon , nuevo líder del campeonato. El sueco Marcus Ericsson , en su mejor resultado de la temporada, y el también sueco Marcus Armstrong completaron el podio. Agustín Canapino , a bordo del auto N°78 del Juncos Hollinger Team, sobrevivió a una carrera alocada que tuvo su primer accidente en la vuelta inicial cuando Will Power hizo un trompo luego de un toque que le causó problemas a otros seis autos.

Comienzo accidentado de la @IndyCar en Detroit. @AgustinCanapino supo sortear correctamente el incidente entre Will Power y Theo Pourchaire en la largada y se ubica en la 9na posición. IndyCar #IndyCar #DetroitGP #Canapino pic.twitter.com/LYFJCbDjHO

P12 Final en una carrera muy loca, donde llegamos a ponernos 3ro antes de que la lluvia mezclara todo, igualmente estábamos en el Top 10 cuando recibí un fuertisimo golpe. Pude continuar como pude y lograr un buen resultado.



Me voy contento del fin de semana en Detriot!! pic.twitter.com/uPrmhi63q2 — Agustín Canapino (@AgustinCanapino) June 2, 2024

La lluvia le puso otro condimento a la competencia y el piloto arrecifeño mostró su oficio. A tal punto que después de otro toque protagonizado por Power, esta vez con Rinus VeeKay, volvió a trepar al séptimo escalón. Los accidentes se repetían y también las banderas amarillas y los relanzamientos. La carrera se embarraba: incluso, el francés Romain Grosjean, coequiper de Agustín Canapino, chocó con el danés Christian Lundgaard. Así fue como otra vez el argentino apareció sexto en el clasificador.

Agustín Canapino por la radio se quejaba sobre el accionar del piloto de McLaren#IndyCar pic.twitter.com/cAE16Wv9Dn — Carburando (@CarburandoTV) June 2, 2024

Sin embargo, no pudo terminar ileso. En el enésimo relanzamiento, en la vuelta 60, el francés Theo Pourchaire quiso meterse por un lugar indebido, lo tocó y, por fortuna, el argentino apenas perdió tres posiciones. Cinco giros más tarde, hizo su segunda detención y cayó al 14° lugar.

Buena carrera en Estados Unidos

A partir entonces, Agustín Canapino atendió su juego y aprovechó cada oportunidad que le daban los demás para escalar. En el giro 70, después de otra bandera amarilla, Josef Newgarden, el ganador de las 500 millas de Indianápolis, tocó a Kyle Kirkwood, entró en trompo y Palou se lo llevó puesto. El arrecifeño subió dos puestos para quedar 12° en la prueba de automovilismo de Estados Unidos.

El testimonio de @AgustinCanapino tras lo que fue el Gran Premio de Detroit. pic.twitter.com/n2Ooua9xXk — Juncos Hollinger Racing ESP (@jhr_esp_) June 2, 2024

"Puesto 12 acá en Detroit después de una final loca, como era de esperar. El tema es que llegó la lluvia y fue un vaivén de emociones. La carrera empezó bien. Me puse 10°. Con la lluvia, cuando todos se estaban mezclando, llegamos a quedar terceros. Sin embargo, tuvimos que volver a entrar a boxes para poner gomas para pista húmeda y eso nos retrasó. Lamentablemente Pourchaire comete un gravísimo error y me choca fuerte y me destroza el auto. Afortunadamente pude llegar aguantando como podía con un auto que estaba completamente desalineado", sintetizó el argentino.