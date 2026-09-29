Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán en Aston Martin en 2027 y se confirma la continuidad de la dupla

El equipo británico despeja rumores y mantiene su alineación para la próxima temporada de Fórmula 1. Los detalles.

Aston Martin puso fin a las especulaciones y confirmó que Fernando Alonso y Lance Stroll continuarán como pilotos titulares en 2027 , manteniendo sin cambios su alineación en la Fórmula 1.

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El anuncio ratifica la continuidad de una dupla que se consolidó en las últimas temporadas y que el equipo considera clave para su proyecto deportivo a mediano plazo. No habrá modificaciones en la estructura de pilotos , en un contexto donde se especulaba con posibles movimientos en la grilla.

La escudería Aston Martin F1 Team decidió sostener su base de trabajo de cara a 2027, apoyándose en la experiencia del piloto español y la continuidad de Stroll dentro de la estructura.

En el caso de Alonso, la renovación implica extender su trayectoria en la máxima categoría , manteniéndose competitivo en una etapa donde varios equipos comienzan a reconfigurarse ante los próximos desafíos reglamentarios.

Por su parte, Stroll seguirá formando parte del equipo en un esquema que prioriza la estabilidad interna y el desarrollo sostenido del monoplaza.

Sin cambios en un contexto de transición

La confirmación llega en un momento en el que varios equipos analizan ajustes estratégicos. Sin embargo, Aston Martin optó por no modificar su alineación y enfocarse en mejorar el rendimiento con la misma dupla.

De esta manera, el equipo británico apuesta a la continuidad como base para evolucionar en las próximas temporadas, con la mira puesta en consolidarse dentro de la grilla de la Fórmula 1.

La decisión despeja cualquier duda: Alonso y Stroll seguirán siendo compañeros en 2027, en una de las alineaciones más estables del campeonato.