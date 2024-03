Alexis Mac Allister salió al cruce de los técnicos que dicen que en Europa dirigir es más fácil

El mediocampista de Liverpool y la Selección argentina respondió a Gorosito y Fabbiani quienes dicen que los defensores en el Viejo Continente "no marcan". "¿Por qué no vienen ellos a dirigir acá? No es fácil", comentó con un sonrisa incrédula.

El jugador argentino no dudó en cuestionar a los entrenadores que critican desde Europa pero no prueban suerte en el fútbol del Viejo Continente. Mac Allister señaló: "Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿Por qué no van ellos allá? No es tan fácil".

Uno de los objetivos de sus palabras fue Cristian Fabbiani, entrenador de Deportivo Riestra, quien recientemente afirmó en ESPN que "en Europa los defensores no marcan, lo que lleva a un mayor número de goles".

Además, Néstor Gorosito, sin club tras un paso negativo de apenas una victoria en once partidos por Tigre, desafió al técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, a que se sumergiera en la realidad del fútbol argentino.

"Cuti" Romero quiere ir a los Juegos Olímpicos

El defensor de la Selección argentina Cristian "Cuti" Romero se postuló para participar de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y aseguró que está "disponible" si el entrenador Javier Mascherano decide convocarlo como uno de los mayores de la Sub 23.

"Nunca tuve la posibilidad de estar en unos Juegos Olímpicos. En todo lo que sea para la Selección, obviamente que me encantaría estar", expresó el marcador central en declaraciones a TyC Sports.

En esa línea, el futbolista del Tottenham de Inglaterra añadió: "No depende de mí, es más de los clubes en este caso. Pero si Masche quiere llevarme, estoy disponible".

De esta manera, Romero se sumó a la lista que ya integraban el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, el defensor Nicolás Otamendi y el delantero Ángel Di María, los primeros que manifestaron el deseo de estar en Paris.

Además, Mascherano afirmó que buscará convencer al astro Lionel Messi para que forme parte del plantel en la competencia, aunque no será sencillo porque los Juegos Olímpicos serán luego de la Copa América.

"Iremos viendo, el caso de Leo es muy parecido al del resto de los jugadores en el exterior. Es ir hablando y veremos. Sabemos que también está la Copa América, habrá que ver cómo termina. Hay una dificultad lógica que es que los futbolistas que la jueguen van a pasar mucho tiempo fuera de sus clubes y eso nunca es fácil, pero la esperanza siempre está", señaló el "Jefecito".