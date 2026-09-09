Ángel Di María rompió el silencio y dio detalles sobre su futuro en Rosario Central: "Estoy feliz acá" + Agregar ámbito en









El referente del conjunto rosarino aseguró que no tiene en mente retirarse en la actualidad y bromeó con los que hablan de esa situación.

Ángel Di María rompió el silencio y aclaró su futuro en Rosario Central: "Estoy feliz acá"

Ángel Di María brindó una conferencia de prensa este miércoles en el complejo deportivo de Arroyo Seco y descartó rumores de dejar el fútbol, ya que confesó que está muy bien en Rosario Central.

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Di María había convocado a una conferencia de prensa y se empezaba a especular que se podía retirar, así que Angelito arrancó diciendo “ya me querían retirar todos” jajajapic.twitter.com/ArQRBxhT6Q — Scalonados (@Scalonados) September 9, 2026 "No me quiero ni me voy a retirar. Estoy feliz, en una liga competiviva y estoy disfrutando el fútbol argentino", comenzó 'Fideo' frente a los medios de prensa que se convocaron por su anuncio.

De esta manera, Di María despejó cualquier tipo de dudas sobre su futuro inmediato en el "Canalla" y en el fútbol profesional.

"Estamos pasando un gran momento en Central, jugando todas las competiciones y ganando títulos. Cada día está creciendo más", remarcó el capitán sobre el momento de la institución.

"Volví porque quiero ser campeón, quiero seguir ganando cosas y seguir metiendo a Central en Copas", señaló sobre donde está el foco puesto en los que resta de 2026.

"Estoy muy feliz acá y espero que siga siendo así por mucho más", destacó el atacante, aclarando nuevamente que no piensa irse de Rosario Central. Por otro lado, Di María se refiró a la pubalgia con la que está jugando: "Sigue molestando, lo voy llevando. De a poquito parece que quiere irse, pero es día a día".