De Maroon 5 a los bienes raíces: cómo Adam Levine construyó su imperio financiero

El artista consiguió el éxito absoluto con la reconocida banda de pop, pero también mostró dotes empresariales una vez que acumuló millones de dólares.

El líder del grupo de pop mostró talento para los negocios.

Adam Levine se hizo conocido al frente de Maroon 5 , una banda que durante años tuvo varios de los temas más escuchados en radios y ocupó los primeros puestos de los rankings. El éxito lo convirtió en una figura mundial del pop y le permitió ganar millones de dólares mientras su carrera crecía dentro y fuera de la música.

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El cantante lleva más de dos décadas bajo los flashes y aprovechó ese recorrido para probar suerte en otros proyectos. Algunos quedaron cerca del entretenimiento y otros lo llevaron por caminos bastante distintos a los que imaginaba cuando empezó a tocar con sus amigos.

Antes de que existiera Maroon 5, Levine tocaba con varios de sus futuros compañeros en Kara's Flowers . Eran adolescentes cuando consiguieron un contrato discográfico y lanzaron “The Fourth World”, pero el disco vendió unas 5.000 copias y el sello decidió terminar la relación con el grupo.

Levine también se desempeña como solista más allá de su rol de líder en Maroon 5.

La historia cambió con “Songs About Jane” . El álbum salió en 2002 y tardó en despegar, aunque temas como “This Love”, “She Will Be Loved” y “Harder to Breathe” lo fueron empujando hasta llegar a unos 10 millones de copias vendidas.

Maroon 5 no quedó atado a ese primer éxito. “Moves Like Jagger”, “Payphone”, “One More Night” y “Sugar” aparecieron varios años después y mantuvieron al grupo entre los nombres más populares del pop. En total superó los 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y también consiguió una enorme llegada con sus canciones en formato digital.

Adam, además de ser la voz principal, participó en la composición de muchos de los temas que marcaron distintas etapas de la banda. Ese trabajo le permitió tener peso tanto arriba del escenario como en la creación de buena parte del repertorio.

La exitosa banda tuvo inicios humildes, antes de convertirse en una de las más consolidadas en el género mundialmente. Instagram de Adam Levine

Las millonarias ganancias de Adam Levine en The Voice

Adam Levine llegó a “The Voice” en 2011 como uno de los coaches originales de la versión estadounidense. Su relación con Blake Shelton, entre bromas y discusiones frente a cámara, se convirtió en una de las partes más reconocibles del programa durante sus primeros años.

En la primera temporada cobró alrededor de u$s6 millones. Para 2015 ya recibía u$s10 millones, en 2016 pasó a u$s12 millones y desde 2017 su salario quedó cerca de los u$s13 millones por cada edición en la que participaba.

Durante esos años, la televisión pasó a representar una parte importante de sus ingresos. En 2015 y 2016 ganó más de u$s35 millones por año contando todas sus actividades, mientras que en 2018 superó los u$s68 millones.

Su primera salida del programa llegó en 2019, después de ocho años y 16 temporadas. Para entonces, su faceta televisiva ya era casi tan reconocible como la que había construido como cantante de Maroon 5.

El líder de Maroon 5 también se desempeñó durante muchos años como una de las caras principales del show de TV "The Voice". Instagram de Adam Levine

Marcas, producciones y otros emprendimientos fuera del escenario

Adam Levine creó 222 Records en 2012 y más adelante lanzó 222 Productions junto con Josh Gummersall. La productora estuvo detrás de “Songland”, un programa de NBC en el que compositores presentaban canciones que luego podían terminar en manos de artistas conocidos.

La moda fue otro terreno que exploró, con líneas de ropa masculina y acuerdos con distintas marcas. Shure, especializada en equipos de audio, lo eligió para promocionar sus auriculares inalámbricos.

Los bienes raíces ocuparon bastante espacio entre sus negocios junto a Behati Prinsloo. La pareja compró una mansión en Pacific Palisades por u$s32 millones y tres años más tarde consiguió venderla por u$s52 millones, una diferencia considerable incluso después de haber invertido en la propiedad.

En Montecito hubo otro salto importante. Una finca pasó de u$s22,7 millones a u$s28,5 millones en solo tres meses. Más adelante desembolsaron u$s52 millones por Oakview, una enorme casa construida originalmente por el actor Rob Lowe.

¿Cuánto dinero tiene Adam Levine actualmente?

Adam Levine tiene un patrimonio de u$s200 millones y algunos de sus gustos personales reflejan el nivel de fortuna que alcanzó. El cantante es fanático de los relojes y reunió con los años varias piezas especialmente buscadas por coleccionistas.

Entre ellas hay distintos Rolex vintage, incluido un Daytona “Paul Newman” 6263, además de modelos GMT-Master y relojes de Patek Philippe. Artisans de Genève incluso trabajó sobre uno de sus Daytona para crear una pieza única especialmente modificada para él.

Los autos clásicos ocupan otro lugar importante en su colección. Levine tuvo Ferrari como un 250 GT Berlinetta Lusso de 1963, un 275 GTB/2 de 1965 y un Daytona de 1971, además de un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1955 que más tarde se vendió por u$s1,155 millones.