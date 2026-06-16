"Anulo mufa", el mensaje de Franco Colapinto para la Selección argentina antes del debut en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El mensaje lo compartió la escudería francesa Alpine en sus redes sociales en el que dirigió unas palabras de ilusión y afecto a los hinchas y jugadores.

El piloto de Alpine le envió un mensaje de aliento a la Selección argentina de cara al debut con Argelia.

A horas del debut de la Selección argentina frente a Argelia este martes por el Mundial 2026, un exitoso deportista argentino dejó un mensaje para los hinchas. Franco Colapinto, el piloto de Alpine, saludo a los argentinos desde la cuenta de Instagram de la escudería francesa.

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El último fin de semana, los argentinos estaban pendientes a la actuación del pilarense en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. Colapinto terminó décimo y se encuentra en el puesto 12° del campeonato de pilotos. Hoy las pantallas cambiarán del automovilismo al fútbol para el partido de la Albiceleste.

"¡Hola a todos! Se viene el Mundial, el momento más esperado de los últimos cuatro años. Les quería mandar un abrazo grande a todos los argentinos, vamos a romperla, a disfrutar del Mundial... Anulo mufa, y dale... ¡Con huevos! Siempre con huevos. ¡Vamos!", fueron las palabras de Colapinto en las redes sociales de Alpine.

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Fran, que en su llegada a Barcelona ya había dado sus pálpitos sobre la Copa del Mundo: “Pienso que es un gran equipo y, en los momentos complicados o de mayor presión, siempre juega mejor. Son realmente muy buenos en eso". Y agregó: "No voy a decir que vamos a ganar porque da mucha, mucha mala suerte. Pero ojalá podamos tener una excelente Copa del Mundo y disfrutarla. En 2022 nos hicieron muy felices".

Otro de los pilotos que habló sobre el Mundial fue el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli. “No me pregunten por el Mundial", bromeó el piloto de 19 años sobre su selección que no clasificó en esta edición. Pierre Gasly, compañero de Colapinto, le envió un mensaje a la selección francesa Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team) “Buena suerte al equipo de Francia para la Copa del Mundo. Los apoyó totalmente. Estaré pegado a la televisión junto a todo el país. Contamos con ustedes, gracias por todas las emociones que nos hacen sentir. Y vuelvan a casa con ese hermoso trofeo”, comentó el piloto francés de Alpine sobre su conjunto nacional que debuto hoy con victoria por 3-0 ante Senegal por el Grupo I.