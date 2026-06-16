Kylian Mbappé superó a Lionel Messi y acecha el récord de Miroslav Klose en mundiales: a cuántos goles quedó + Agregar ámbito en









El francés convirtió un doblete ante Senegal y llegó a los 14 goles en mundiales, misma cifra que Gerd Müller. El argentino quedó detrás con 13. Por delante aún aparecen el brasileño Ronaldo y el alemán.

Kylian Mbappe va en busca del record de Klose.

Francia arrancó este martes con el pie derecho en el Mundial 2026. Superó por 3 a 1 a Senegal con goles de Bradley Barcolá y de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid abrió su tercera participación en mundiales con un doblete que le permitió superar a Lionel Messi en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo y va en busca de Miroslav Klose.

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El capitán francés no brilló en el encuentro que se jugó en el Met Life Stadium, pero fue determinante. Abrió el partido a los 66 minutos con un gol que destrabó el partido y que permitió al equipo encaminarse a la victoria. Luego, el delantero del Paris Saint Germain amplió el marcador a los 82 minutos para dar tranquilidad en el banco de Didier Deschamps. El descuento lo anotó Ibrahim Mbayé a los 95, mientras que Mbappé sentenció el trámite a los 96.

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El delantero madridista llegó a esta Copa del Mundo con 12 tantos, por debajo de los 13 que ostenta Messi. Anotó cuatro en Rusia 2018, su primera experiencia en mundiales, que permitieron que su seleccionado se abriera camino hacia el título del mundo. En Qatar 2022 se coronó como el máximo goleador con 8, tres de los cuales llegaron en la final perdida ante Argentina.

Con sus dos goles en el encuentro de esta tarde, el exPSG superó a Messi se metió entre los tres máximos artilleros de la historia de los mundiales. A sus 27 años registra 14 tantos, igualó al alemán Gerd Müller y quedó solo por debajo del histórico goleador brasileño Ronaldo, bicampeón del Mundo con la Canarinha en 1994 y 2002, y del alemán Klose, máximo artillero de la competencia con 16.

Con dos partidos de fase de grupos por delante y un inicio ideal que le abriría las puertas a jugar en dieciseisavos de final, el parisino se encamina a convertirse en el hombre récord de la Copa del Mundo, aunque tendrá del otro lado un rival temible: el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, con 13 goles, también aparece como uno de los candidatos a romper el registro del alemán. Los goles de Klose se reparten entre cuatro ediciones. Cinco en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, cuatro en Sudáfrica 2010 y otros dos en Brasil 2014. Además fue una constante pesadilla para la Selección argentina, ya que le anotó un gol en los cuartos de final del 2006 y otros dos en la inolvidable goleada del 2010. Los 10 máximos goleadores en la historia de los Mundiales Miroslav Klose: 16 goles en 24 partidos

Ronaldo Nazario: 15 goles en 19 partidos

Gerd Müller: 14 goles en 13 partidos

Kylian Mbappé: 14 goles en 15 partidos

Just Fontaine: 13 goles en seis partidos

Lionel Messi: 13 goles en 26 partidos

Pelé: 12 goles en 14 partidos

Sándor Kocsis: 11 goles en 5 partidos

Jürgen Klinsmann: 11 goles en 17 partidos

Helmut Rahn: 10 goles en 10 partidos