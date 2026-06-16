Se cumplen 20 años del debut de Lionel Messi en un Mundial: gol, asistencia y el festejo de Maradona

Fue el 16 de junio de 2006 en el Veltins-Arena de Alemania por la fecha 2 del Grupo C ante Serbia y Montenegro. El partido terminó 6-0 para los dirigidos por José Pekerman.

Con el número 19 en la espalda y el pelo largo, un Lionel Messi de apenas 18 años debutaba en el Mundial de Alemania 2006 por primera vez. Este 16 de junio se cumplen 20 años de aquel momento y además jugará el primer partido de lo que podría ser su última Copa del Mundo .

Los dirigidos por José Pekerman se enfrentaban a Serbia y Montenegro en el Veltins-Arena, de Gelsenkirchen. La primera fecha ante Costa de Marfil por el Grupo C, el joven rosarino había estado en el banco de suplentes. Pero aquel día contra el exestado serbio, Messi entró a los 29 minutos y 30 segundos del segundo tiempo por Maxi Rodríguez.

Aquella selección de 2006 estaba plagada de nombres importantes como Roberto Ayala, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Javier Saviola, Carlos Tevez, Hernán Crespo. Y sin embargo, el nombre de Lionel ya empezaba a resonar en el vestuario.

Diego Maradona estaba presente en el estadio y al ver entrar a su heredero explotó de emoción y gritó. Tan solo tres minutos le bastaron para demostrar que sería el futuro de la Albiceleste. Tras una conexión con Riquelme por la izquierda, asistió a Hernán Crespo para marcar el 4-0.

Apenas un poco más tarde, a los 42 minutos, de un derechazo anotó su primer gol en un Mundial con la Selección Argentina y sentenció la goleada 6-0. Ese fue el primero de 13 tantos mundialistas que ya lleva en su historial.

"Antes del partido Diego se me acercó y me deseó suerte", comentó el astro rosarino después de aquel debut. "Lo vi en el vestuario y le dije que estuviera tranquilo para cuando se le diera la oportunidad. ¡Y cómo cumplió! Messi es un fenómeno, tiene una marcha más que el resto. Yo respeto mucho a Pekerman, pero Leo tiene que jugar", afirmó luego Diego Maradona.

"Sabíamos que era un chico diferente. No podías creer las cosas que hacía. El dominio que tenía con la pelota, con velocidad, todo lo que hacía nos sorprendía...", recordó Maxi Rodríguez en diálogo con la FIFA.

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Uno de los más grandes jugadores de la historia debutó en la #FIFAWorldCup… Y no tardó mucho en entrar en acción. pic.twitter.com/yX8qS5gBnP — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 16, 2022

Lionel Messi será el primer jugador en disputar seis mundiales

Un récord más a la larga lista del capitán argentino que jugó 26 partidos a lo largo de seis Copas del Mundo. Los próximos que podrían alcanzarlo son Guillermo Memo Ochoa el arquero de México, que en el partido inaugural frente a Sudáfrica estuvo en el banco de suplentes, y Cristiano Ronaldo que jugará este miércoles a las 14 frente a República Democrática del Congo.

Hoy quizás sea el último debut de Lionel Messi en un Mundial, el mismo día que comenzó esta historia 20 años atrás. Pero ya no será como un joven al que nadie conocía. Ahora es como un campeón del mundo reconocido por muchos como el mejor de todos los tiempos. Y quizás este sea el comienzo de una nueva historia, de un Lionel Messi diferente, que ya cumplió el mayor sueño de su vida y que está listo para pasarle la posta a la próxima generación.