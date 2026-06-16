Tim Payne podría enfrentar a River y Boca en la Sudamericana: cuándo serían los cruces + Agregar ámbito en









El jugador sensación en las redes sociales tiene chances de enfrentarse a los equipos argentinos por el torneo internacional.

Tim Payne, el futbolista viral, podría jugar contra River y Boca por Copa Sudamericana @NZ_Football

El fenómeno Tim Payne sigue dando de qué hablar, y en las últimas horas se dio a conocer que después del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, será jugador de Olimpia de Paraguay, equipo que disputa la Copa Sudamericana y tiene posibilidades de enfrentarse a River y a Boca.

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Recién cuando termine el receso por el certamen mundial, Payne será oficialmente jugador del "Decano" y debutará en los octavos de final, en dónde todavía resta definir su cruce que saldrá entre DIM y Vasco Da Gama. En caso de salir vencedor de esa instancia, se enfrentará al Millonario en cuartos de final, si es que el equipo de Coudet también logra avanzar ante Caracas o Independiente Santa Fe, aún a definir.

tim payne PARAGUAY OLIMPIA - Imagen creada con IA

Por otro lado, el duelo contra los Xeneizes se daría en una hipotética semifinal. El equipo del “Vasco” Arruabarrena tendrá una tarea más difícil, debido a que tiene que jugar una ronda más por haber quedado tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y se enfrentará ante O'Higgins por los dieciseisavos de final.

Quién es Tim Payne En general, los Mundiales se destacan por tener equipos sorpresas, jugadores revelación o estrellas que alcanzan la gloria, pero lo de este año fue distinto. En la era de redes sociales, el influencer “El Scarso” lanzó una iniciativa para llevar al jugador menos conocido a la fama total, y ese era Tim Payne.

Hace apenas unas semanas, el lateral sumaba 4.715 seguidores en Instagram. Hoy supera los 5,6 millones. La iniciativa tomó una dimensión inesperada. El fenómeno llegó incluso al mundo de la música: Ca7riel le dedicó una canción al defensor y la propia esposa de Payne se viralizó en redes sociales tras publicar un video cantándola mientras manejaba. Tim Payne - Scarso Tim Payne y su encuentro con El Scarso en Estados Unidos, previo al Mundial 2026 El impacto fue tan grande que Payne superó en Instagram a los All Blacks, la histórica selección de rugby de Nueva Zelanda y uno de los símbolos deportivos más reconocidos del mundo. Actualmente, el defensor cuenta con mas del doble de seguidores que la cuenta de la selección neozelandesa. Además, tuvo la oportunidad de invitar al influencer a Miami en la gira amistosa de la selección, y subió un posteo con el encuentro. En él, le dedicó unas palabras al argentino: “Encantado por conocerte y gracias por todo. La semana pasada fue una locura. Esto no solo me favoreció a mí, sino también al fútbol de Nueva Zelanda”: Y cerró: “Fue un placer conocerte hoy, amigo”.