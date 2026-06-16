Boicot en el Mundial: Corea del Sur frenó el contacto con la prensa tras las críticas a Son

Los jugadores cancelaron todas las entrevistas a modo de protesta tras un descuido técnico durante el primer entrenamiento del equipo en Guadalajara, donde en plena transmisión en vivo, un micrófono abierto dejó expuestos a dos periodistas coreanos que criticaban al futbolista.

A solo unos días de enfrentar a México en un partido trascendental por la fase de grupos del Mundial 2026 , la selección de Corea del Sur decidió suspender el contacto con los medios de comunicación de su propio país . La medida obligó a suspender conferencias y entrevistas individuales en señal de protesta.

El detonante del conflicto fue un descuido técnico durante el primer entrenamiento del equipo en Guadalajara. En plena transmisión en vivo, un micrófono abierto dejó expuestos a dos periodistas coreanos que criticaban a Son Heung-min , capitán y máxima figura del equipo, burlándose de su exención del servicio militar obligatorio tras haber ganado la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018.

“¿Por qué el capitán corre como si fuera el líder de un regimiento militar? ¿Acaso se piensa que está en el ejército? “, se mofaron los periodistas, creyendo que sus micrófonos estaban apagados. Los trabajadores de prensa continuaron: ” ¡Pero si ni siquiera completó su servicio militar! Estos malditos no saben nada del ejército", protestaron.

Tras esto, todos los futbolistas del plantel se negaron a participar de las ruedas de prensa pautadas y el cuerpo técnico canceló todos los mano a mano individuales, en un gesto de solidaridad con el delantero. La decisión provocó el enojo de los cronistas, quienes salieron a cruzar con los tapones de punta a los dirigentes de la federación

Lejos de calmar las aguas, La Asociación Coreana de Fútbol (KFA) redobló la apuesta y les exigió una disculpa pública formal a los responsables de la filtración, advirtiendo que, si no se retractaban, el veto mediático se mantendría firme por el resto de la Copa del Mundo. "La KFA lamenta los comentarios inapropiados realizados por algunos periodistas durante el entrenamiento de la selección nacional en el campamento base de Guadalajara”, afirmaron en el comunicado.

La prensa surcoreana informó también que el escándalo provocó el cambio del jefe de prensa de la delegación, y que los nuevos responsables del área ofrecieron su disculpa a Son. Si bien el goleador aceptó el pedido de perdón, testigos del encuentro aseguraron que el futbolista no dejó en claro si levantará definitivamente el boicot de cara a lo que resta del torneo.

Mientras tanto, el entrenamiento de este martes se realizó a puertas cerradas y se espera que el seleccionador Hong Myung-bo rompa el silencio este miércoles ante los medios internacionales, en un clima de extrema tensión interna.