Todos lo esperan: la increíble marca que podría alcanzar Lionel Messi en el Mundial 2026

El astro argentino va por una nueva marca que lo colocaría en un lugar privilegiado dentro del deporte.

El capitán de la Albiceleste va por un hito único en el fútbol. Julian Finney/Getty Images

Se acerca una nueva edición de la Copa del Mundo de fútbol y Lionel Messi volverá a ser el gran protagonista. Todo el planeta estará expectante ante lo que será, casi con seguridad, su última participación en este prestigioso torneo, que el astro argentino logró conquistar por primera vez en Qatar 2022.

Con la mente puesta en revalidar el título de campeón en Estados Unidos, México y Canadá, la Pulga tendrá por delante otro desafío más que interesante. Junto a otros dos jugadores, podrá alcanzar una marca única en la historia del certamen y dejar atrás a varias leyendas del pasado.

Messi Cristiano Laurence Griffiths/Getty Images Messi y Cristiano serán los grandes protagonistas de la próxima Copa del Mundo. Laurence Griffiths/Getty Images Messi, Cristiano y Ochoa: los jugadores que podrían romper un récord en la Copa del Mundo En la historia de la Copa del Mundo existe un grupo selecto de futbolistas que forman parte del conocido “club de los cinco”. Esta denominación corresponde a los jugadores que disputaron cinco ediciones del Mundial a lo largo de su carrera.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa iniciaron sus recorridos mundialistas con Argentina, Portugal y México en Alemania 2006, y luego dijeron presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Andrés Guardado también participó en esas mismas ediciones, pero se retiró el año pasado y no podrá ir en busca del récord que intentarán alcanzar estos tres protagonistas.

Argentina Mexico Messi Ochoa Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Ochoa también será otro de los que podría disputar su último Mundial. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images En caso de estar presentes en Estados Unidos, México y Canadá 2026, el trío pasará a ser el único grupo de jugadores que haya participado en seis Copas del Mundo. Para eso todavía faltan varios meses y, debido a sus edades, deberán cuidarse al máximo para poder integrar la lista final de convocados.

El club de los cinco: la prestigiosa lista de los Mundiales Dentro de este selecto grupo también aparecen los mexicanos Antonio Carbajal, quien disputó los Mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, y Rafael Márquez, presente en Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. A ellos se suman el italiano Gianluigi Buffon, que participó en Francia 1998, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y el alemán Lothar Matthäus, quien jugó en España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Todos ellos integran esta prestigiosa lista reservada para una élite del fútbol mundial.

