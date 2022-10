Patronato bajó a Atlético Tucumán de la cima

El delantero Mateo Coronel abrió la cuenta para el equipo dirigido por Lucas Pusineri, que continúa en puestos de vanguardia con 41 unidades en la clasificación, a los 4 minutos de la primera mitad.

El conjunto entrerriano, que en la semana había eliminado a River Plate en cuartos de final de la Copa Argentina, estableció la igualdad por intermedio del paraguayo Marcelo Estigarribia, a los 15m. del período inicial.

En la segunda mitad, los dirigidos por el técnico Facundo Sava, que luchan por escaparle a la parte baja de la tabla del descenso, marcaron la diferencia definitiva, con una conquista del mediocampista Sebastián Medina (20m.).

En el comienzo del encuentro, el conjunto local salió con mayor convencimiento que el "Decano" e impuso las condiciones de juego con presión en el campo rival.

Sin embargo, a los 4 minutos, en la primera jugada de peligro en favor de los tucumanos, Ramiro Carrera ensayó un centro desde la derecha que Coronel impactó de cabeza para abrir el marcador y cambiar el trámite del partido.

El gol le dio al equipo visitante la tranquilidad de empezar a controlar la pelota y hacerse dueño del partido.

Sin embargo, sobre el cuarto de hora, Estigarribia, de cabeza, puso el empate transitorio con el objetivo de continuar con la búsqueda de un triunfo que le permita sumar centésimas en la lucha por escapar de los puestos de descenso.

Con el correr de los minutos el partido se volvió parejo, sin preocupar a ambos arqueros, aunque el local estuvo un poco más fino con la pelota.

El gol de Medina, en la segunda parte, le permitió a los jugadores conducidos por el técnico Facundo Sava manejar la pelota y cuidar los tres puntos, vitales para continuar en la máxima categoría del fútbol argentino.

Patronato, sólido y confiado, lo pudo haber liquidado con un contragolpe rápido que Alexander Sosa tuvo en los últimos minutos, aunque el arquero boliviano Carlos Lampe tuvo una atajada espectacular para evitar la tercera caída de su equipo.

Sobre el cierre, Patronato defendió la ventaja ante los embates postreros de un elenco tucumano que insistió y solamente complicó al arquero Facundo Altamirano con algunos centros al área.

En la próxima jornada (23era.) Atlético Tucumán recibirá a Platense, mientras que Patronato visitará a Colón de Santa Fe.

Formaciones

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Nelson Acevedo, Tiago Banega, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Justo Giani y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Gastón Gil Romero, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Cristian Menéndez. DT; Lucas Pusnieri,

Goles en el primer tiempo: 4m. Coronel (AT); 15m. Estigarribia (P).

Gol en el segundo tiempo: 20m. Medina (P)

Cambios en el primer tiempo: 41m. Eugenio Isnaldo por Carrera (AT). En el segundo; antes del inicio, Juan Cruz Guasone por Ojeda y Jonathan Herrera por Acevedo (P); 16m. Ramiro Ruiz Rodríguez por Menéndez y Augusto Lotti por Coronel (AT); 28m. Francisco Di Franco por Gil Romero (AT); 29m. Enrique Borja por Tesuri (AT); 38m. Leonel Mosevich por Castro (P); 39m. Franco Leys por Banega (P).

Amonestados: Gil Romero y Thaller (AT), Guasone (P)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.