Austria y Jordania jugarán este miércoles desde las 01:00 en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA en la zona que ya tuvo un triunfo de la Selección Argentina por 3 a 0 contra Argelia. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.
Austria vs. Jordania por el Mundial 2026 en vivo: horario, formaciones y dónde ver el partido
En San Francisco, las selecciones de Austria y Jordania se medirán por el Mundial 2026 en el Grupo J de la Selección Argentina, que debutó con un 3-0 contra Argelia. Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 01:00 de la mañana.
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Será transmitido por TV desde la 01:00 por DGO y TyC Sports.
Las probables formaciones
Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
Jordaania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.
Árbitro: Dahane Beida
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