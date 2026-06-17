Austria vs. Jordania por el Mundial 2026 en vivo: horario, formaciones y dónde ver el partido

En San Francisco, las selecciones de Austria y Jordania se medirán por el Mundial 2026 en el Grupo J de la Selección Argentina, que debutó con un 3-0 contra Argelia. Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 01:00 de la mañana.

Austria y Jordania jugarán este miércoles desde las 01:00 en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA en la zona que ya tuvo un triunfo de la Selección Argentina por 3 a 0 contra Argelia. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.