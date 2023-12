Boca avanzó con Diego Martínez y buscan destrabar su salida de Huracán

Por otra parte, el presidente de Huracán , Pablo Garzón , remitió contra Martínez tras comunicarles la decisión de emigrar del "Globo": "No me importa lo que diga Diego Martínez. Huracán reclama lo que le corresponde" , disparó en declaraciones radiales.

Lo cierto es que el contrato del DT tiene vigencia hasta junio de 2024, por lo que Huracán reclama un resarcimiento económico para liberar al técnico que pretende sumar Boca: "Si Martínez no paga antes del viernes vamos a intimar para que se presente", añadió Garzón.

Además, el "Globo" ya tendría a Facundo Sava como su reemplazante, pero hasta que no termine la rescisión con Martínez no podrá concretar la firma con el nuevo DT. "Facundo Sava no puede firmar hasta desvincular a Martínez", cerró.