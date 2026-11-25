Tras conquistar la Conmebol Sudamericana 2026, la dirigencia de Boca ya trabaja en el armado del plantel para la próxima temporada. El mediocampista de Talleres de Córdoba, Matías Galarza, aparece nuevamente en carpeta, luego de que las negociaciones entre ambos clubes no llegaran a buen puerto meses atrás.

Boca ya piensa en reforzar el equipo para 2027 y tiene nuevamente apuntado al mediocampista de Talleres Matías Galarza.

Boca atraviesa días de celebración tras consagrarse campeón de la Comebol Sudamericana 2026. Sin embargo, mientras el plantel disfruta del título y se prepara para afrontar un nuevo compromiso por el Torneo Clausura, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya comienza a proyectar la próxima temporada y tiene un nombre apuntado para reforzar al equipo: Matías Galarza.

El mediocampista de 24 años, actualmente en Talleres de Córdoba, es uno de los futbolistas que Boca pretende incorporar de cara a 2027. El interés no es nuevo: el Xeneize ya había intentado avanzar por su contratación en septiembre de 2026, cuando Tomás Aranda sufrió una grave lesión y el club salió en busca de alternativas para reforzar el mediocampo.

En aquella oportunidad, las conversaciones no llegaron a buen puerto debido a las diferencias entre las instituciones. Talleres posee el 60% de los derechos económicos del futbolista, mientras que el 40% restante pertenece al Genk de Bélgica, club que lo había adquirido a Argentinos Juniors en 2022.

A pesar de que Galarza había manifestado al presidente de Talleres su deseo de concretar su llegada a Boca y hasta había alcanzado un acuerdo por las condiciones de su posible contrato, las partes no consiguieron encontrar un punto de entendimiento para cerrar la operación.

El interés del futbolista por vestir la camiseta de Boca tampoco es un secreto. Después del encuentro que el Xeneize le ganó 2-1 a Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, el mediocampista reconoció públicamente que tanto él como su familia son hinchas y expresó su ilusión de jugar algún día en La Bombonera.

Aquellas declaraciones tuvieron consecuencias: el jugador recibió una sanción económica por parte de la institución cordobesa, luego de hacer pública su simpatía por el conjunto de la Ribera.

Ahora, con el mercado de pases de 2027 en el horizonte, el nombre de Galarza vuelve a instalarse en la órbita de Boca. Aunque todavía no trascendieron avances concretos, su situación será uno de los temas a seguir en la planificación deportiva del club.

Las calles de La Boca amanecieron con pasacalles en agradecimiento al plantel y al cuerpo técnico por la obtención de la Copa Sudamericana. X.com

La Bombonera amaneció de fiesta tras la conquista internacional

Mientras la dirigencia empieza a mirar hacia el futuro, el presente de Boca está marcado por la alegría de una nueva consagración internacional. El barrio de La Boca amaneció con numerosos pasacalles en agradecimiento al plantel, al cuerpo técnico y a la comisión directiva por la obtención de la Conmebol Sudamericana.

Las calles cercanas a La Bombonera fueron decoradas con pancartas que reflejaron el sentimiento de los hinchas. Entre los mensajes se destacaron: "Gracias Leandro Paredes por defender nuestros colores", "Gracias Jugador N°12 por ser la hinchada más grande del mundo" y "Gracias cuerpo técnico y comisión directiva por otra copa".

También aparecieron carteles con la consigna "el que más copas ganó", en referencia a los 76 títulos y 19 conquistas internacionales que alcanzó la institución, cifras que representan récords para el fútbol argentino.

La celebración tendrá otro capítulo en la previa del encuentro frente a Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El conjunto visitante le realizará el pasillo de honor al campeón y se espera un recibimiento especial por parte de los hinchas, con banderas alusivas, pirotecnia y un espectáculo de luces.

De todas maneras, el cuerpo técnico pretende evitar que los festejos afecten la concentración del equipo. Por ese motivo, no habrá una celebración desmedida antes del partido. La posibilidad de realizar una vuelta olímpica con la Copa Sudamericana dependerá del resultado del encuentro.

Con la alegría de un nuevo título todavía presente, Boca busca sostener su protagonismo en el cierre de 2026, mientras comienza a delinear el plantel con el que afrontará los desafíos del próximo año. Y Matías Galarza vuelve a aparecer como un posible protagonista del mercado de pases xeneize.