El mediocampista del Como contó por qué vestía los colores azul y oro durante su infancia y su respuesta ilusionó a los hinchas.

Nico Paz es una de las figuras del Como de Italia y atraviesa un gran presente en el fútbol europeo.

El futbolista Nico Paz explicó por qué aparece con la camiseta de Boca en una fotografía de su infancia , que se viralizó en las redes sociales y despertó la ilusión de los hinchas xeneizes. Después de la victoria del Como ante el AEK Atenas por la Champions League, el mediocampista de la Selección argentina contó que la simpatía por el club de La Ribera tiene una explicación familiar.

En diálogo con TNT Sports, el jugador de 22 años fue consultado por la imagen y recordó que durante su niñez recibía distintas camisetas de fútbol: “De niño me compraban mucho las camisetas” , explicó al referirse a la fotografía que circuló en las últimas horas.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención de los simpatizantes llegó cuando profundizó sobre sus raíces familiares: “Eso es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca” , aseguró Paz, aunque no dio mayores precisiones sobre el tema.

La respuesta tuvo repercusión entre los hinchas, que rápidamente expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de que el talentoso volante pueda vestir algún día la camiseta azul y oro. La imagen volvió a instalar su nombre en las conversaciones vinculadas con el futuro del club argentino.

El comentario sobre su infancia llegó después de otra actuación importante del argentino en el fútbol europeo. El Como venció 1-0 al AEK Atenas como local , en un encuentro correspondiente a la Champions League, y consiguió tres puntos que le permiten mantenerse entre los protagonistas de la competencia.

El mediocampista argentino contó que la mayoría de sus familiares son hinchas de Boca.

El equipo italiano atraviesa una destacada campaña continental y suma 12 unidades, la misma cantidad que el Betis y el PSG, aunque el conjunto francés tiene un partido menos. Los tres equipos se encuentran a tres puntos de la cima.

En ese contexto, Paz se consolidó como una de las principales figuras del conjunto italiano. Su rendimiento y proyección también despertaron el interés de los hinchas argentinos, que siguen de cerca sus actuaciones y no pierden de vista cualquier referencia a los clubes locales.

La fotografía con la camiseta de Boca alimentó esa expectativa, aunque el futbolista no manifestó públicamente una intención de jugar en el equipo de La Ribera.

El Como derrotó 1-0 al AEK Atenas por la Champions League.

Cuándo visitó Nico Paz la Bombonera

La relación de Paz con el estadio xeneize también tiene un antecedente reciente. Nacido en España, el mediocampista tuvo la oportunidad de conocer la Bombonera el 28 de mayo de 2026, cuando asistió al encuentro entre Boca y Universidad Católica por la Copa Libertadores.

Aquella jornada terminó con una derrota por 1-0 para el equipo argentino, que quedó eliminado del certamen continental. El resultado dejó al conjunto dirigido por Claudio Úbeda sin posibilidades de avanzar y lo llevó a disputar la Copa Sudamericana, competencia que posteriormente conquistó.

No fue la única vez que el futbolista estuvo en el estadio de Brandsen 805. Su última visita ocurrió durante la fecha FIFA de noviembre, cuando integró la Selección argentina que enfrentó a Uruguay en un amistoso internacional.

En aquella oportunidad, la Albiceleste perdió 2-1 frente al conjunto charrúa. De esta manera, la fotografía de su infancia y sus visitas a uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino volvieron a acercar el nombre de Nico Paz al mundo Boca, mientras continúa su crecimiento en el fútbol europeo.