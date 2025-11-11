Sancionaron a Boca por el recibimiento en el partido contra River: que pasará con La Bombonera

El Xeneize venció por 2-0 a su clásico rival en su estadio, con un impactante recibimiento de telón. También se dictaron castigos para algunos hinchas.

El Comité de Seguridad en el Fútbol sancionó este martes a Boca Juniors por "excesos" en el recibimiento de la hinchada en el partido ante River Plate . El castigo será disputar el próximo encuentro, el domingo ante Tigre, sin la presencia de banderas en ninguna de las tribunas de La Bombonera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta forma, el equipo de Claudio Úbeda, que derrotó por 2-0 a su rival de toda la vida, deberá afrontar la última fecha del Torneo Clausura 2025 de forma atípica. Sin embargo, y para fortuna del club, no se han impuesto sanciones en el aforo.

Cabe recordar también que, un día después del Superclásico, personal de bomberos debieron intervenir en una de las tribunas del estadio debido a un pequeño foco de incendio que fue provocado por la acumulación de papeles utilizados en el recibimiento del equipo.

Según aseguró la agencia Noticias Argentinas, esta sería la causa que impulsó el castigo a la entidad Xeneize, que no contará con sus tradicionales banderas cuando reciba a Tigre el próximo domingo a las 20:15.

La acumulación de papeles generaron un incendio en una tribuna, el día después del Superclásico.

Por otro lado, el Comité también dictó sanciones a la persona que luego del partido se burló de los futbolistas riverplatenses mientras se grababa sacando la lengua.

"El infractor quedará inhabilitado por el término de dos años para ingresar a los estadios en el marco del programa de derecho de admisión", informó el organismo.

Por último, los entes de Seguridad de la Ciudad decidieron aplicarle derecho de admisión por un año a 10 hinchas de Boca identificados que, sobre el final del encuentro, se treparon del alambrado disfrazados de "fantasma de la B".

fantasmas de la b boca river El "fantasma de la B", presente en el Superclásico.

Casi cien trapitos demorados y varios detenidos durante el Superclásico entre Boca y River

La Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo de prevención y control en el estadio la Bombonera el domingo, en el marco del Superclásico entre Boca y River, con casi cien trapitos demorados y varios detenidos.

En la fecha 15 del Torneo Clausura, el "Xeneize" le ganó 2-0 al "Millonario" con goles de Exequiel Zeballos y el uruguayo Miguel Merentiel y, en este contexto, la Polícia de la Ciudad desplegó un amplio operativo de prevención y control en las inmediaciones del estadio.

En este procedimiento, se demoraron 80 cuidacoches, se labraron 340 actas contravencionales y se detuvieron 13 personas por tenencia de estupefacientes y atentado y resistencia a la autoridad.