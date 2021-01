¿De Boca a River? Pol Fernández podría irse al "Millonario"

Pol Fernández tiene 29 años y en un mediocampista versátil, de buen pie, y con velocidad en la transición. No sería de extrañar que por sus condiciones cuadre perfecto en el esquema de juego que propone River.

El volante tuvo una polémica salida de Boca, club del que se fue en malos términos. Su pase hoy pertenece al Cruz Azul de México y es pretendido también por Racing, donde tuvo un más que aceptable paso, y equipos de la MLS estadounidense.

A mediados de diciembre, el volante aclaró en las redes sociales: “Una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país. Cruz Azul es dueño de mi pase, por lo tanto, una vez que finalice mi contrato voy a regresar a México para poder resolver mi futuro. Quiero agradecerles a los hinchas y a mis compañeros por el apoyo y el cariño que me brindaron a lo largo de este año”.

Pol Fernández negociaba su continuidad en Boca, pero finalmente el contrato se calló. Jaime Ordiales, director deportivo del conjunto mexicano, reveló en diálogo con el programa radial Cómo te va: “Nosotros habíamos arreglado con Riquelme la extensión del préstamo con compra obligatoria de Pol Fernández y luego el jugador no quiso firmar y decidió no quedarse en Boca. No sé qué pasó”.

No es la única novela entre Boca y River en este mercado de pases. El defensor Marcos Rojo estaba con todo avanzado para llegar al "Xeneize" pero en las últimas horas un llamado de Gallardo para tentarlo habría complicado la operación.